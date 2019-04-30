مباراة توتنهام ضد أياكس.. التشكيلة الرسمية للفريقين

أعلن مدربا توتنهام وأياكس التشكيل الأساسي لفريقيهما، في المباراة التي تقام مساء الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وضم تشكيل توتنهام كل من: لوريس، تريبير، سانشيز، ألدرفايريلد، فيرتونخين، وانياما، روز، إريكسن، ديلي آلي، لوكاس مورا، لورينتي.

وجاء تشكيل أياكس، الذي أعلنه المدرب تين هاغ، كالتالي: أونانا، فيلتمان، دي ليخت، فان دي بيك، نيريس، تاديتش، بيلند، شون، دي يونغ، حكيم زياش، تاليفيكو.

ويلعب الفريق الهولندي نصف نهائي البطولة، بعدما أقصى حامل اللقب ريال مدريد والمرشح يوفنتوس، ليكون الحصان الأسود للبطولة.

في المقابل، يستضيف ملعب سبيرز الجديد نصف نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى بعد أقل من شهر على تأسيسه، بعد إقصاء الفريق اللندني مواطنه مانشستر سيتي من ربع النهائي.

ويسعى أياكس لمواصلة سلسلة مفاجآته بعد بالإطاحة بريال مدريد، حامل اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة، في الدور ثمن النهائي، قبل أن يقلب الطاولة على ملعب مضيفه يوفنتوس الإيطالي ويقصيه من الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق اللندني مباراة اليوم، بأمل محو آثار الهزيمة الأولى على ملعبه الجديد، والتي مني بها الفريق أمام ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي، بعد أيام من الإطاحة بمتصدر الترتيب مانشستر سيتي من البطولة القارية بعد مباراة ماراثونية في إياب ربع النهائي.

ويدخل السبيرز هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الوصول إلى هذا الدور على حساب مانشستر سيتي بنتيجة (3-4)، بعد اللجوء إلى قاعدة الأهداف في أرض الخصم، فيما يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 70 نقطة في البريميرليغ، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، فحتى الآن خاض الفريق اللندني 36 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى 12 هزيمة.

ويعتبر تواجد توتنهام في نصف نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 1962 إنجازًا، لأن الفريق لم يتعاقد مع أي لاعب في مطلع الموسم الحالي واضطر مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو إلى التعامل مع الإصابات الكثيرة التي طالت الفريق على مدار الموسم.

كما يعتبر أياكس أكثر الأندية الأوروبية تسجيلًا للأهداف هذا الموسم مع 160هدفًا في مختلف المسابقات بواقع111 هدفًا في الدوري المحلي، و17 في الكأس و32 في دوري الأبطال.