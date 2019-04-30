راكيتيتش قبل مباراة برشلونة وليفربول: نحن نتبع ميسي في كل ما يقوله.. ولدينا ثقة كبيرة في الفوز

أعرب إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة، عن استعداد فريقه لمواجهة ليفربول، مساء غد الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمعقل البلوغرانا ”كامب نو“.

وقال راكيتيتش، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، عشية اللقاء، مساء الثلاثاء: ”كان يتوجب علينا الفوز بلقب الدوري الإسباني، قبل المشاركة في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث ندخل المباراة مع الكثير من الثقة ويمكننا دائمًا تحسين الأمور ويجب أن نتعلم من أخطائنا السابقة“.

وعن رأيه في تصريحات ليونيل ميسي بشأن رغبته في اقتناص لقب دوري الأبطال، أجاب: ”كل ما يقوله قائدنا يجب أن نتبعه، ونحن جميعًا معه تمامًا، ورؤيته يرفع كأس الليغا السبت الماضي بهذه السعادة تُحفز الجميع، وإذا كان ليو سعيدًا بالفوز بكل لقب فهذا يجعلنا جميعًا أكثر شغفا“.

وتابع: ”لقد فاز بـ10 ألقاب في الليغا منذ 15 عامًا، وإذا كان سعيدًا بالفوز فماذا يقول البقية؟ نحن مستعدون، فنحن برشلونة ونريد الفوز بكل شيء، ونسير خلف أفضل لاعب في تاريخ اللعبة“.

وعن تصريح كلوب بأن ملعب ”كامب نو ليس معبدًا لكرة القدم“، أشار: ”متأكد أنه أراد فقط أن يزيل الضغط عن لاعبيه، وأحترم رؤيته، لكن بالنسبة لي اللعب في كامب نو شيء مختلف، وأمر مميز، ولا يهم ما إذا كان معبدًا أم لا“.

واختتم: ”هو ملعب مختلف، وبه أجواء مميزة ويجب احترام ذلك، وأتمنى أن ألعب كل مباراة في كامب نو مع الجماهير والأجواء، لكن لدي احترام للجميع“.