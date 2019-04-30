موعد مباراة برشلونة ضد ليفربول والقنوات الناقلة

أشعل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول فتيل المواجهة المنتظرة أمام برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتصريح حول ملعب الفريق الإسباني.

وقال كلوب حول ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة: ”الكامب نو مجرد ملعب لكرة القدم، هو كبير جدًّا لكنه ليس مَعبدًا.“

وأضاف المدرب الألماني في تصريحات نشرتها سبورت معترفًا أنه زار الملعب سابقًا :“ ذهبت من حين لأخر، شاهدت فرقًا تعاني في الملعب ، لكننا حاليًّا سنذهب للتجربة وأتمنى أن نفعل الأمور بشكل جيد .“

واعترف كلوب أن فريقه ليس المرشح الأبرز لبلوغ النهائي وقال :“ حين تلعب أمام برشلونة فبالتأكيد لست المرشح الأول .“

ويتساوى برشلونة وليفربول في عدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا بـ5 ألقاب لكل منهما، وكان آخر ألقاب الفريق الإنجليزي في 2005 بينما كان آخر لقب لبرشلونة في 2015.

وأكد المدرب الألماني أن اللقاء بين الفريقين سيكون رائعًا، وأنه ينتظره بفارغ الصبر وقال :“ سيكون لقاءً رائعًا لكل عشاق كرة القدم.“

موعد مباراة برشلونة وليفربول والقنوات الناقلة..

وتنطلق مباراة برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.