خارطة طريق نادي برشلونة نحو الثلاثية التاريخية

تحدثت “ ماركا “ عن 10 نقاط تقرب برشلونة من تحقيق الثلاثية التاريخية الثالثة في مسيرته بعد 2008-2009 و2014-2015 وحقق الخطوة الأولى عبر تحقيق لقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات من نهايته.

دفاع قوي

ظهر برشلونة بشكل قوي في لقاءات خروج المغلوب خصوصًا في الشق الدفاعي فهو الفريق الوحيد الذي تلقى هدفًا وحيدًا في 4 لقاءات بين الفرق التي بلغت نصف النهائي ، والحفاظ على قوة الدفاع أمام ليفربول يمنحهم الوصول للنهائي.

ميزة ميسي

يصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزًا للمرحلة الحاسمة فقد تمكن إيرنيستو فالفيردي من القيام بمداورة ناجعة مع النجم الأول للفريق ولم يسبق في تاريخه أن تمكن من الراحة فترة جيدة في شهر نيسان / أبريل خلال الموسم.

وقت كوتينيو

لم يكن موسم النجم البرازيلي جيدًا في برشلونة ولم يقدم ما يشفع كونه أغلى صفقة في تاريخ الفريق، لكنه في الأسابيع الأخيرة قدم مستوى مطورًا وبشجاعة وأمام ليفربول سيكون متحمسًا لكونه ضد فريقه السابق.

أهداف واضحة

بعد الفوز بالليغا أصبح الفريق أمام 4 لقاءات حاسمة للفوز بلقبين خلال الشهر القادم وهو ما يمنح فالفيردي إراحة لاعبيه البارزين في لقاءات الدوري ليكونوا جاهزين لدوري الأبطال وهو المعطى الذي يفقده ليفربول، حيث ينافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الكأس مهم

رغم فوزه بعدة ألقاب في كأس الملك في السنوات الأخيرة ، ولا يعتبر أقل قيمة وفالنسيا ليس منافسًا سهلاً خصوصًا أن الفريق يسعى للاحتفال بالمئوية بلقب.

آخر لقاء مهم في الكامب نو

يعتبر لقاء الذهاب أمام ليفربول آخر لقاء مهم في الكامب نو حيث سيلعب الإياب في إنجلترا والنهائي في مدريد ونهائي كأس ملك إسبانيا في إشبيلية وهو ما يدفع اللاعبين لتحقيق فوز مقنع وقوي أمام جماهيرهم في لقاء الذهاب.

لا ثقة في المنافس ولا النتيجة

تعلم برشلونة جيدًا من درس روما، حيث لا ثقة في النتيجة ولا في المنافس حتى لو حصل الفريق على نتيجة إيجابية في الذهاب.

دور دكة البدلاء

يتوفر فالفيردي على عدة حلول خلال اللقاءات المهمة فالثنائي ديمبيلي كوتينيو يتنافسان على مركز واحد، وكلاهما يعتبر لاعبًا مهمًا ، كما أن دكة البدلاء تضم أرثور فيدال وسميدو بإمكانهم تقديم الإضافة.

فالنسيا يلعب الدوري الأوروبي

تواجد فالنسيا في نصف نهائي الدوري الأوروبي يمنح برشلونة امتيازًا في نهائي كأس الملك فمدرب الفريق المنافس مضطر لعدم المجازفة خصوصًا في حال بلوغه النهائي حيث سيلعب نهائيين في 4 أيام.

دور المخضرمين

يتوفر برشلونة على 7 لاعبين لعبوا آخر نصف نهائي للفريق وفازوا بالثلاثية وكلهم يملك الخبرة في مثل هذه اللقاءات المهمة ، ودورهم يبقى مهمًا في المرحلة الحاسمة.