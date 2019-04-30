كل ما تريد معرفته عن مباراة توتنهام وأياكس في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب ”وايت هارت لين“ بالعاصمة الإنجليزية لندن لمتابعة اللقاء المرتقب بين توتنهام هوتسبرز الإنجليزي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الأربعة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويترقب الجمهور الصدام بين الفريقين اللذين يمثلان مفاجأة النسخة الحالية بدوري الأبطال، بعدما تقدما إلى نصف النهائي وأصبح طموح كل فريق منهما متصاعدًا لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب الشامبيونز ليج.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”وايت هارت لين“ بصافرة الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلقين حفيظ دراجي ورؤوف بن خليف.

ذكريات 81

يتجدد الصدام بين توتنهام وأياكس بعد غياب دام طويلًا، وبالتحديد منذ عام 1981، حين تقابلا في الدور الأول لبطولة كأس الكؤوس الأوروبية.

ونجح توتنهام في تحقيق الفوز في هولندا بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب بعدما سجل ثلاثية السبيرز مارك فالكو ”هدفين“ والأرجنتيني ريكاردو فيا، بينما أحرز هدف أياكس الدنماركي سورين لربي.

وفي مباراة الإياب، تقابل الفريقان في إنجلترا وحقق توتنهام الفوز بنتيجة 3-0 عن طريق مارك فالكو وتوني جالفين والأرجنتيني أوسفالدو أرديلايس.

صدام الحصان الأسود

يستحق الفريقان لقب الحصان الأسود، ففريق توتنهام يحقق أفضل نتائجه حتى الآن بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 1961 – 1962 حين تأهل لنصف النهائي وخرج على يد بنفيكا البرتغالي.

وفي النسخة الحالية، لعب السبيرز 10 مباريات حقق خلالها الفوز 5 مرات وتلقى 3 هزائم وتعادل مرتين وسجل 17 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، وهداف الفريق هو الإنجليزي الدولي هاري كين برصيد 5 أهداف.

وتأهل توتنهام على حساب بوروسيا دورتموند الألماني في دور الستة عشر ومانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية.

في المقابل، لعب أياكس في النسخة الحالية 20 مباراة حقق خلالها الفوز 9 مرات و6 تعادلات وخسر مرة وحيدة، وسجل الفريق الهولندي 35 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، ويبقى هداف الفريق اللاعب دوسان تاديتش برصيد 9 أهداف.

أسلحة توتنهام

يعاني توتنهام من غيابات مهمة في مباراة أياكس تجعله في أزمة هجومية تحديدًا، خاصة مع غياب هاري كين للإصابة والكوري الجنوبي سون هيونج مين للإيقاف، بجانب غياب الظهير الأيمن سيرجي أورييه ولاعب الوسط هاري وينكس للإصابة.

وتجنب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، في حديثه للمؤتمر الصحفي، تضخيم أزمة الغيابات، مؤكدًا أن الفريق يعيش حلمًا جميلًا بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويبحث عن المجد بالتأهل لنهائي البطولة القارية، مشيدًا بما قدمه أياكس أيضًا.

ويعتمد بوكتينيو على طريقته 3-4-3 بوجود الحارس الفرنسي هوجو لوريس وأمامه الثلاثي يان فيرتونخين وتوبي ألديرفيلد ودافينسون سانشيز في خط الدفاع، ويلعب المدرب الأرجنتيني في خط الوسط بثنائي الارتكاز موسى سيسوكو وفيكتور وانياما مع الظهير الأيمن كيران تريبير والظهير الأيسر داني روز.

ويراهن المدرب الأرجنتيني في خط الوسط على كريستيان إريكسين وديلي آلي كصانعي لعب مع المهاجم لوكاس مورا كرأس حربة صريح.

أوراق أياكس

يسعى أياكس لمواصلة مشوار مفاجآته واستعادة أمجاده الأوروبية، فهو الفريق الذي حصد لقب دوري الأبطال 4 مرات من قبل أعوام 1971 و1972 و1973 و1995 ويأمل التأهل للنهائي بعد غياب دام 23 عامًا منذ نسخة 1996.

وتبدو الصفوف شبه مكتملة عدا غياب اللاعب كارل إيتينج للإصابة. وتحدث إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الهولندي، بأن فريقه سيلعب بثقة مثلما حدث أمام ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، اللذين أطاح بهما أياكس خارج البطولة.

ويعتمد الفريق الهولندي على توليفة تضم الحارس أندري أونانا وأمامه الرباعي دالي بليند وماتياس دي ليخت ونصير مازروري ونيكولاس تاجيليفاكو في خط الدفاع، مع ثلاثي الوسط فرانكي دي يونج ولارس شون ودوني فان دي بيك، بينما يقود الهجوم دافيد نيريس وحكيم زياش ودوسان تاديتش.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ ”إرم نيوز“ إن أياكس يقدم موسمًا تاريخيًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مفاجأة أكبر، وهي التأهل للنهائي وربما التتويج، موضحًا أن الوصول لدور الأربعة يجعل مسألة التتويج أمرًا ليس بعيدًا.

وأوضح أن توتنهام فريق يملك أسلوبًا تكتيكيًا مختلفًا وخاصة في ظل اعتماده على إغلاق المساحات والضغط في خط الوسط مع البحث عن استغلال الكرات العرضية والاختراق من العمق.