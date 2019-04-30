توتنهام ضد أياكس.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق أولى مباريات ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف توتنهام هوتسبير الإنجليزي أياكس أمستردام الهولندي الليلة في لندن بينما تنطلق جولة جديدة في الدوري المصري.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء الـ30 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي VS أياكس أمستردام الهولندي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري الفرنسي:

مونبلييه VS باريس سان جيرمان، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

كأس الاتحاد الآسيوي:

الجزيرة الأردني VS النجمة البحريني، الساعة الـ17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الاتحاد السوري VS الكويت الكويتي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

النجمة اللبناني VS الوحدات الأردني، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

هلال القدس الفلسطيني VS الجيش السوري، الساعة الـ19:25 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:25 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري المصري:

النجوم VS الاتحاد السكندري، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة وOn Sports HD.

الإسماعيلي VS حرس الحدود، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة وOn Sports HD.

سموحة VS الجونة، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة وOn Sports HD.

مصر للمقاصة VS بيراميدز، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة وOn Sports HD.

المصري البورسعيدي VS وادي دجلة، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة وOn Sports HD.