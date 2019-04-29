دي يونغ يتحدث عن مباراة أياكس ضد توتنهام.. ويؤكد: بدأت تعلم الإسبانية من أجل برشلونة

أجرت إذاعة نادي أياكس أمستردام الرسمية حوارًا مع النجم الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب وسط الفريق، تحدث خلالها عن مواجهة توتنهام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتقاله في الموسم المقبل إلى صفوف برشلونة.

وقال دي يونغ: ”لا أعتقد أننا الأقرب لتخطي توتنهام في تلك المرحلة من البطولة، لأننا نواجه فريقًا ينافس في الدوري الإنجليزي ويقدمون أداءً رائعًا بالموسم الحالي“.

وأضاف: ”لذلك نظريًا، لسنا أفضل منهم ولكن أيضًا لسنا أقل منهم في المستوى“.

وبشأن رحيله عن أياكس والانتقال إلى برشلونة الموسم المقبل، أشار: ”سأفتقد لكل شيء هنا، وحزين لرحيلي عن هذا النادي ولكنني سعيدٌ بانتقالي أيضًا إلى برشلونة“.

وتابع: ”لا أتوقع أن أبدأ مشواري مع برشلونة كلاعب أساسي، ولكنني أنتقل إلى هناك برغبة كبيرة لإثبات نفسي بين جميع اللاعبين حتى أحصل على مكان في تشكيل الفريق“.

وأردف: ”أتعلم حاليًا اللغة الإسبانية من أجل أن تساعدني في التأقلم على الأجواء، اللغة الكتالونية تتشابه كثيرًا مع الإسبانية، لكنني أرغب في تعلم الإسبانية في البداية“.

وعن الاسم الذي سيكتبه على قميصه مع برشلونة سواء فرانكي أو دي يونغ.. أجاب: ”لا أعلم حتى الآن، سأتحدث مع عائلتي وربما يكون للرعاة رأيًا آخر في ذلك الأمر“.

وعندما سُئل عن أيهما يفضل الفوز بدوري الأبطال مع أياكس أم كأس العالم مع هولندا، أبرز: ”اختيار صعب، ولكن في اللحظة الحالية، سأختار الفوز بدوري الأبطال مع أياكس“.

ووقع دي يونغ على عقود انتقاله إلى برشلونة في يناير الماضي، بمقابل مادي قيمته 75 مليون يورو، وسيبدأ مشواره في كامب نو بداية من يوليو المقبل.