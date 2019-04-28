تقرير: تشيلسي يستقر على الإطاحة بماوريسيو ساري وتعيين تين هاغ مدرب أياكس

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع المدرب إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي، بعد نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن تشيلسي ينوي الإطاحة بمدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، ويتطلع للتعاقد مع تين هاغ، الذي يحقق نتائج رائعة مع أياكس.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، وقد يجد نفسه خارج دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل يحقق أياكس نتائج رائعة تحت قيادة تين هاغ، حيث وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويأمل في تجاوز عقبة توتنهام للوصول إلى المباراة النهائية، حيث أطاح بريال مدريد ويوفنتوس في دور ثمن النهائي وربع النهائي، كما يتصدر ترتيب الدوري الهولندي مع آيندهوفن، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو إلى أن ساري ارتبط في الأيام الأخيرة بالانتقال إلى ميلان في الموسم المقبل، خلفًا لمواطنه غينارو غاتوزو.

وينتهي عقد تين هاغ، البالغ من العمر 49 عامًا، مع أياكس بنهاية الموسم المقبل.