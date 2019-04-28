كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار إلى ملعب ”أولد ترافورد“، مساء اليوم الأحد، لمتابعة الصدام المثير الذي يجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

ويبدو لقاء مانشستر يونايتد ضد تشيلسي مهمًا في صراع المركز الرابع بالدوري الإنجليزي والمؤهل للمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:30 مساء اليوم الأحد، بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”أولد ترافورد“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

يتفوق مانشستر يونايتد هجوميًا على تشيلسي حيث سجل الرد ديفلز 63 هدفًا مقابل 59 هدفًا للبلوز بينما يبدو دفاع البلوز الأقوى باستقبال 38 هدفًا مقابل 50 هدفًا في مرمى اليونايتد.

ويعد البلجيكي إدين هازارد هداف تشيلسي برصيد 16 هدفًا، ويبقى الفرنسي بول بوغبا هداف مانشستر يونايتد برصيد 13 هدفًا.

وفاز مانشستر يونايتد بثنائية دون رد على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 18 فبراير الماضي، بينما انتهى لقاء الدور الأول للدوري بالتعادل بهدفين لكل منهما.

مانشستر يونايتد والثقة المفقودة

يبحث مانشستر يونايتد عن الثقة المفقودة مع المدرب النرويجي أولي سولشاير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا والخسارة أمام مانشستر سيتي وقبلها إيفرتون.

ويسعى سولشاير للخروج من دوامة نزيف النقاط، والتغلب على تشيلسي أملًا في الانقضاض على المركز الرابع والمشاركة بدوري الأبطال خلال الموسم المقبل.

ويعتمد سولشاير على تشكيلته التي تضم الحارس دافيد دي خيا وأمامه الرباعي أشلي يونغ وكريس سمولينغ وفيكتور ليندلوف ولوك شاو في خط الدفاع وأندير هيريرا وفريديك كانوتيه وبول بوغبا في خط الوسط.

ويراهن مانشستر على مثلث الهجوم روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد وجيسي لينغارد.

تشيلسي والانتفاضة

يأمل تشيلسي الانتفاضة مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري من أجل تحقيق الفوز وتثبيت أقدامه في المربع الذهبي، وهو الهدف الرئيس الذي أعلنه ساري بخلاف المنافسة على لقب الدوري الأوروبي.

ويعتمد تشيلسي على تشكيلته التي تضم الحارس كيبا وأمامه دافيد لويز وأندرياس كريستينسن وسيزار أزابيلكويتا وإيمرسون للدفاع ونغولو كانتي وجورجينهو وروس باركلي للوسط مع إدين هازارد وبيدرو وغونزالو هيغواين للهجوم.

وأكد محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن المباراة في غاية الصعوبة بين الفريقين الكبيرين، خاصة أن تشيلسي لديه رغبة في حسم المركز الرابع، وسيلعب بأسلوب تكتيكي لغلق الدفاعات والاستفادة من قدرات هازارد وأيضًا هيغواين.

وأضاف: ”مانشستر يونايتد يعاني مؤخرًا من تراجع النتائج، وهو أمر يزيد صعوبة المهمة بالنسبة للفريق، والأمر سيكون صعبًا على ”الريد ديفلز“ لاستعادة الثقة والضغوط ستكون في وجه أصحاب الأرض“.