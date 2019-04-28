القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”أولد ترافورد“ ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها رؤوف خليف.

المباراة ستشهد صراعًا كبيرًا، في ظل السعي الحثيث الذي يجمع بين الفريقين على الصعود للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل تشيلسي المركز الرابع، برصيد 67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس.

ويعاني مانشستر يونايتد وتشيلسي تراجع النتائج بمسابقة الدوري الإنجليزي، إذ خسر يونايتد أمام إيفرتون ومانشستر سيتي على الترتيب، بينما تذوق تشيلسي مرارة الهزيمة أمام ليفربول، قبل أن يتعادل مع بيرنلي.

وخسر مانشستر يونايتد 7 من مبارياته الـ 9 الأخيرة التي خاضها في جميع البطولات، وهي أسوأ أرقامه منذ عام 1962، كما اهتزت شباك مانشستر يونايتد 50 مرة في موسم واحد بمسابقة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ موسم 1078 – 1979.

مانشستر يونايتد فاز في آخر مباراتين متتاليتين خاضهما على أرضه ضد تشيلسي، وإذا فاز في مباراة اليوم ستكون المرة الأولى التي يربح فيها البلوز في 3 مباريات متتالية في أولد ترافورد منذ عام 1957.

تشيلسي هو أكثر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز فوزًا على يونايتد برصيد 18 انتصارًا.