هل سيحتفل سواريز إذا سجل في فريقه السابق ليفربول؟‎

تحدث المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة النادي الكتالوني أمام ناديه السابق ليفربول، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه مدين للفريق الإنجليزي بتطوره وظهوره على الساحة الدولية لكنه لن يرحمهم على الملعب.

وقال سواريز في حوار مع صحيفة ”ديلي ميل“: ”قبل المباراة أنا سعيد لأقول كم أنا ممتن لنادي ليفربول على كل ما منحوه لي، لكن تعرفون حين أنزل الملعب لا وجود للصداقة ولا للزملاء السابقين لا تفكير في الأوقات الجميلة التي قضيتها، أدافع عن ألوان برشلونة بكل الفخر الموجود في العالم“.

وأكد سواريز أنه سيحتفل لو سجل هدفًا على ملعب أنفيلد رغم الحب الكبير للفريق الإنجليزي وتحدث عن مسيرته قائلًا: ”لدي الحظ لأني حصلت على ذكريات جيدة في كل الأندية التي لعبت لها في أوروغواي وهولندا وإنجلترا وإسبانيا، في ليفربول تمكنت من الظهور كلاعب على الصعيد العالمي، ليفربول علّمني أن بإمكاني التطور وأن أصبح أكبر، أنا ممتن لكل ما قدّموه لي وللأوقات الجميلة التي شاركتها رفقة عائلتي هناك“.

وتحدثت سواريز عن الاستقبال المنتظر من جماهير ليفربول وقال: ”في أنفيلد لن يصفروا في وجهك. في الواقع لا يحدث ذلك بشكل عام في كرة القدم الإنجليزية، حين ذهبت إلى أولد ترافورد صفقوا لي، لكن أمام مشجعيك نادرًا ما يحدث ذلك“.