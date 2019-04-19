مباراة ليفربول وبرشلونة.. جيمس ميلنر واثق من تجاوز النادي الكتالوني والوصول للنهائي

يبدو جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على ثقة من أن فريقه يمكنه الفوز على برشلونة الإسباني في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال إن أسلوب لعب الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يسبب مشكلات لبطل إسبانيا.

وسيتوجه ليفربول، الذي شقّ طريقه بسهولة لتجاوز بورتو ليبلغ الدور قبل النهائي، لنو كامب لخوض لقاء الذهاب في الأول من مايو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في أنفيلد بعدها بأسبوع في السابع من الشهر ذاته.

وقال ميلنر للصحفيين: ”يمكننا الفوز على برشلونة، لكننا ندرك أن الأمر سيصبح في غاية الصعوبة“.

”إنه فريق قوي ومن الصعب اللعب هناك، لكنني لا أعتقد أنهم واجهوا الكثير من الفرق التي تلعب بطريقة لعب مثلنا“.

وأضاف ميلنر: ”لعبت هناك مرتين في أدوار خروج المغلوب مع مانشستر سيتي وحققنا نتيجة إيجابية. لذا فإن الأمل يحدوني في أن يساندني الحظ للمرة الثالثة“.

”إنه فريق عامر بالمواهب الفردية الكبيرة، كما أنه فريق كبير للغاية“.

وتابع: ”كامب نو استاد رائع…ومكان رائع للعب فيه في ظل أجواء عظيمة“.

وواصل: ”سيكون الأمر في غاية الصعوبة ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا، لكن الأمر سيكون صعبًا عليهم أيضًا“.

ويتطلع برشلونة، الذي أطاح بمانشستر يونايتد بفوزه 4/0 في مجموع المباراتين ليعبر للدور نصف النهائي، للثلاثية هذا الموسم. ويتقدم الفريق الكتالوني بفارق 9 نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني، كما بلغ أيضًا نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويعوّل ميلنر على خبرة ليفربول الأوروبية خلال آخر موسمين لتجاوز هذه العقبة. وفاز الفريق على بورتو ومانشستر سيتي وروما في مراحل خروج المغلوب الموسم الماضي، ليبلغ النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

وأضاف ميلنر: ”على مدار الموسمين الماضيين وفي ظل الفرق التي فزنا عليها في دوري الأبطال، فإننا يجب أن نخوض المباراة بثقة بغض النظر عن مدى صعوبتها“.

”أنا واثق أن بوسع الجميع أن يرى عامل الخبرة خلال مسيرة الفريق هذا العام وخلال المباريات التي خضناها وكانت فيها الأمور لا تسير على ما يرام“.

وأردف: ”وصلنا إلى هذه المرحلة في البطولة من قبل، ونعرف كيف نحقق النتائج المرجوة“.

وسيتوجه ليفربول متصدر الدوري الممتاز للقاء كارديف سيتي المهدد بالهبوط بعد غد الأحد.

في سياق متصل، قال ليفربول إنه سيسير على خطى غريمه مانشستر يونايتد بزيادة أسعار تذاكر جماهير برشلونة عندما يستضيفه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل دعم أسعار تذاكر جماهيره في نو كامب.

ورفع مانشستر يونايتد أسعار التذاكر في ذهاب دور الـ8 ضد الفريق الإسباني، ووصل سعر التذكرة إلى 102 جنيه إسترليني (132.50 دولار).

وستحصل جماهير ليفربول على 4620 في مباراة الذهاب في إسبانيا، في أول مايو بمقابل 119 يورو (133.70 دولار) للتذكرة الواحدة.

وفي ردّه على ذلك، رفع النادي القادم من منطقة مرسيسايد أسعار تذاكر جماهير برشلونة إلى المبلغ ذاته، وسيستخدم فارق الإيرادات للتأكد من أن جماهيره لن تدفع أكثر من 88 يورو للتذكرة في الذهاب.

وأضاف ليفربول في بيان: ”سعر تذكرة جماهير الفريق الضيف ستكون مقابل 119 يورو، وهو المبلغ الذي حدده برشلونة لمبارياته في أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال هذا الموسم“.

”نتيجة لذلك قرر ليفربول رفع سعر تذكرة جماهير الفريق الضيف إلى 119 يورو في مباراة الإياب في أنفيلد يوم الثلاثاء السابع من مايو“.

وتابع: ”فارق الإيرادات من رفع سعر التذاكر سيتم استخدامه لدعم سعر تذكرة جماهير ليفربول وتقليصها 31 يورو لتصل إلى 88 يورو“.

ويلعب توتنهام هوتسبير ضد أياكس أمستردام في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي، فيما يستضيف ملعب واندا متروبوليتانو التابع لأتلتيكو مدريد النهائي في أول يونيو.