إيمري مدرب آرسنال: التأهل لدوري أبطال أوروبا في متناول أيدينا

قال أوناي ايمري مدرب فريق آرسنال إن فرص إنهاء الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لا تزال في متناول الفريق رغم الخسارة الأخيرة على ملعبه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر آرسنال، الذي كان يتطلع إلى الصعود للمركز الثالث، أمام كريستال بالاس 3-2 على ملعب الإمارات الأحد الماضي ليتراجع الفريق اللندني إلى المركز الخامس.

وقبل أربع مباريات على ختام الموسم يتراجع فريق المدرب ايمري بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير الثالث وتشيلسي الرابع الذي خاض مباراة أكثر من آرسنال وتوتنهام.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين قبل التوجه لملاقاة ولفرهامبتون واندرارز غدا الأربعاء: ”مصيرنا بأيدينا. تعثرنا قليلا في بداية الموسم وعقب العطلة الشتوية وكنا في وضع أسوأ مما نحن عليه الآن، هدفنا لم يتغير، نمضي قدما لتحقيقه حتى نهاية الموسم مع احتمال كبير أن نبلغ ما نريد، ما زلت أشعر بالفخر علما بأن الفترة الحالية هي التي ستكون حاسمة، مباراة الغد مهمة للغاية وتمثل تحديا كبيرا لنا“.

وقلل إيمري من تكهنات تحدثت عن احتمال أن يخوض ولفرهامبتون، الذي يحتل مركزا في منتصف الجدول ولا يسعى لتحقيق أي شيء هذا الموسم، المباراة دون أن يبذل جهدا كبيرا.

وحقق الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء نتائج طيبة في مواجهة الفرق الستة الأولى وحصد 13 نقطة أمام هذه الفرق حتى الآن.

وقال ايمري: ”سيبذل ولفرهامبتون جهدا كبيرا غدا، تعلمت شيئا واحدا هنا بسرعة وهو أن جميع الفرق تقاتل أمامنا وتلعب بحماس وحافز كبيرين، لدى لاعبي ولفرهامبتون الحافز لتحسين ترتيب الفريق ولديهم حافز آخر في تقديم عرض قوي أمام آرسنال، كل الفرق تخوض مبارياتها أمامنا بروح قتالية لأنها تحترم ارسنال ولأن الفوز على ارسنال يمثل لها أهمية كبيرة“.

ورفض إيمري الإجابة عما إذا كان لاعب الوسط جرانيت تشاكا سيشارك في المباراة بعد تعافيه من إصابة في أعلى الفخذ لكنه أكد على عدم مشاركة ارون رامسي (بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية) ودينيس سواريز (إصابة في أعلى الفخذ).

وعن احتمال عودة تشاكا، قال المدرب: ”أريد تأجيل الكشف عن المعلومات حتى الغد. أعتذر عن ذلك لكنني أعتقد أن هذا أفضل لنا، أنتم تعرفون أن رامسي لن يتمكن من اللعب وأيضا دينيس سواريز“.