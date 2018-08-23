أوناي إيمري يطالب لاعبي آرسنال بالسيطرة على المباريات لتحقيق الفوز

أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، على ضرورة هيمنة لاعبيه على المباريات لتحقيق أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب خسارتين أمام مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري المحلي.

ويستضيف آرسنال منافسه ويستهام يونايتد، السبت، الذي يدربه التشيلي مانويل بيليغريني.

وقال إيمري للصحفيين، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: “طريقتي قائمة على الهيمنة على مجريات اللعب، لكن المنافس يريد تحقيق الشيء ذاته”.

وأضاف: “أعلم أننا بحاجة للأداء بقوة في كل لحظة في المباراة. الهيمنة على المباراة تعني عدم السماح للمنافس بتنفيذ ما يريد”.

“لم نهيمن على أول مباراتين. بعد غدٍ سنخوض مباراة أخرى مختلفة. نريد هيمنة أكبر حتى نحقق الفوز باللقاء”.

وعن عودة لاعب آرسنال السابق، جاك ويلشير، إلى ملعب الإمارات قال إيمري: إن ويلشير اختار القرار الأنسب لمسيرته، كما حث الجماهير على استقباله بشكل جيد.