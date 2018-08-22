ويلشر يريد إثبات خطأ آرسنال

يشعر جاك ويلشير لاعب وسط وست هام يونايتد بإصرار كبير على الرد على فريقه السابق آرسنال عندما يلعب في ضيافته لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وترك ويلشير آرسنال في نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده ليسدل الستار على مسيرة استمرت 17 عامًا في النادي اللندني، منذ انضمامه للأكاديمية وعمره تسع سنوات.

وقال ويلشير البالغ عمره 26 عامًا “الأمر يتوقف علي لكي أثبت لآرسنال أنه أخطأ في الاستغناء عني”.

وابتلي ويلشير بالإصابات وتراجع مستواه في آرسنال وقضى موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة في بورنموث. وعاد الموسم الماضي لكن المدرب الجديد أوناي إيمري، الذي تولى المسؤولية خلفًا لأرسين فينغر، سمح له بالرحيل.

وبدأ وست هام وآرسنال الموسم الجديد بشكل متواضع وخسر الفريقان أول جولتين.