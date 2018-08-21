ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ماكوس ألونسو

ذكرت صحيفة “أس” أن قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يضعان مدافع تشيلسي الإسباني ماركوس ألونسو هدفًا لهما قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب الصحيفة فأتلتيكو مدريد يضع ألونسو كهدف لتعويض رحيل البرازيلي فيليبي لويس والذي اقترب من باريس سان جيرمان الفرنسي.

فيما كان ريال مدريد مهتم باللاعب منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية رغم كون الفريق فرط في خدماته حين كان صغيرًا، حيث بدأ مشواره في صفوف الفئات الصغرى حتى الفريق الثاني.

ولم يضع تشيلسي مبلغًا ماليًا لرحيل نجمه الإسباني لكن الصحيفة الإسبانية تتحدث عن مبلغ 30 مليون يورو، وهو مبلغ قليل للاعب اختير ضمن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وأغلقت فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم 9 من الشهر الحالي، فيما لازال الميركاتو الإسباني متواصلاً لغاية نهاية الشهر الحالي.

وقد تكون عودة ماركوس ألونسو للدوري الإسباني مفاجأة نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في إسبانيا.