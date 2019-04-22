توخيل: باريس سان جيرمان يجب أن يصبر خلال البحث عن لقب دوري أبطال أوروبا

قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بعد الاحتفال بالتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة السادسة في آخر سبعة مواسم، إن ناديه يجب أن يتحلى بالصبر حتى يحقق هدفه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رغم الفشل في المحاولات الأخيرة.

وحسم سان جيرمان لقب الدوري بعد تعثر ليل صاحب المركز الثاني بالتعادل دون أهداف مع تولوز، يوم الأحد، ثم احتفل بالتتويج بالفوز 3-1 على ضيفه موناكو بفضل ثلاثية كيليان مبابي.

ورغم الإنجاز لا يزال يخيم الحزن على النادي الباريسي بعد الخروج من دور الـ16 بدوري الأبطال على يد مانشستر يونايتد رغم إنفاق أكثر من مليار يورو في سوق الانتقالات منذ تولى مستثمرون قطريون إدارة النادي في 2011.

وقال توخيل: ”دوري الأبطال هدف كبير للنادي لكن حتى يوفنتوس ينتظر تحقيقه منذ فترة طويلة“، مشيرًا إلى أن بطل إيطاليا لم يحصد اللقب القاري منذ 1996 رغم وصوله للنهائي خمس مرات بعدها.

وتعثر سان جيرمان في الآونة الأخيرة بعد أن حصد نقطة واحدة من ثلاث مباريات قبل احتفالات يوم الأحد، لكن عودة نيمار وإدينسون كافاني من الإصابة رفعت معنويات الفريق.

وقال مبابي الذي سجل 30 هدفًا في الدوري هذا الموسم: ”نشعر بخيبة أمل بسبب مباراة يونايتد، لكن كرة القدم تستمر. الكلام سهل لكن يجب أن أقول هذا“.

ويتطلع مهاجم فرنسا البالغ عمره 20 عامًا لتحقيق لقب جديد حين يلتقي سان جيرمان مع ستاد رين في نهائي كأس فرنسا، يوم السبت المقبل.

وتابع اللاعب الفائز بكأس العالم: ”سنلعب على لقب جديد الآن حتى لو كنا نتوقع نتيجة أفضل في دوري الأبطال ويجب أن نحتفظ بالتركيز“.