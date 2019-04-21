باريس سان جيرمان يحتفل بلقب الدوري الفرنسي بالفوز على موناكو (فيديو)

احتفل باريس سان جيرمان مع جماهيره بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي، عقب فوزه 3/1 على منافسه موناكو، الأحد، في ختام منافسات الجولة الـ33 من المسابقة.

وسجل كيليان مبابي هدفين في الشوط الأول، في الدقيقتين 15، و38، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 55، وسجل أليكسندر جولوفين هدف موناكو الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة، بفارق 19 نقطة عن ليل الثاني، مع تبقي 5 جولات على النهاية، في المقابل تجمد رصيد موناكو عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.

وحقق باريس سان جيرمان 27 فوزًا، مقابل 3 تعادلات، و3 خسائر، في 33 مباراة.

وحقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة السادسة في آخر 7 مواسم، بعد أن خسر اللقب لصالح موناكو موسم 2016/2017.

وتُوِّج باريس سان جيرمان، الذي تأسس العام 1970، بلقب الدوري الفرنسي مواسم 1985/1986، 1993/1994، 2012/2013، 2013/2014، 2014/2015، 2015/2016، 2017/2018، 2018/2019.

ويبتعد باريس سان جيرمان بلقبين عن سانت إيتيان الذي حقق اللقب 10 مرات

الدوري الفرنسي: باريس سانت جيرمان 1 × 0 موناكو | هدف مبابي 15″ ???????????? ••• في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/skBL2MmKya — أهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢١ أبريل ٢٠١٩

الدوري الفرنسي: باريس سانت جيرمان 2 × 0 موناكو | هدف مبابي “ ???????????? ••• في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/DrEi8BgG4a — أهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢١ أبريل ٢٠١٩

الدوري الفرنسي: باريس سانت جيرمان 3 × 0 موناكو | هدف مبابي هاتريك 56″ ???? ••• في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/tVwHng1Vqq — أهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢١ أبريل ٢٠١٩