نانت يعبر باريس سان جيرمان بثلاثية ويُجبره على تأجيل تتويجه بالدوري الفرنسي (فيديو)

أجبر فريق نانت، ضيفه باريس سان جيرمان على تأجيل احتفاله بتتويجه الرسمي بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

وأحرز ثلاثية نانت، البرازيلي دييغو كارلوس (هدفين) في الدقيقتين 22 و52، والغاني عبد المجيد واريس في الدقيقة 44 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدفا باريس سان جيرمان عن طريق البرازيلي دانييل ألفيس، والتركي ميتيهان غوجلو في الدقيقتين 19 و89 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 81 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة عن ليل.

فيما ارتقى نانت للمركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.

ويحتاج سان جيرمان لنقطتين للتتويج باللقب في مبارياته الـ 6 المتبقية حتى وإن فاز ليل بباقي مبارياته، ووصل إلى النقطة 82.