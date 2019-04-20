رفائيل بنتيز يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا

قال رفائيل بنيتيز مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم السبت إنه يخطط للاستمرار في التدريب حتى بلوغه 70 عامًا، ويطمح في التتويج مجددًا بلقب دوري أبطال أوروبا قبل اعتزاله.

ولا يزال مستقبل المدرب الإسباني مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز غامضًا، حيث من المقرر أن ينتهي عقد بنيتيز (59 عامًا) الممتد لـ3 سنوات في 30 يونيو المقبل ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تمديده.

وقال بنيتيز للصحفيين قبل مواجهة ساوثهامبتون في وقت لاحق اليوم: ”الاستمرار في التدريب لمدة 11 عامًا آخر شيء جيد. يمكنك أن ترى روي هودجسون (مدرب كريستال بالاس البالغ من العمر 71 عامًا)، إنه لا يزال يعمل“.

وأضاف: ”أودّ مواصلة التدريب لأني أعشق ذلك. أنا سعيد بهذه المهمة. دائمًا ما أقول إننا نتطلع للأمام. فريقي المعاون لا يزال شابًّا ونفكر معًا دائمًا في كيفية تطوير الأداء“.

وتولى المدرب الإسباني قيادة نيوكاسل في مارس 2016 لكنه فشل في الإبقاء على الفريق بين أندية الدوري الممتاز.

ومع ذلك، قاده مجددًا للعودة لدوري الأضواء في الموسم التالي وساعده على إنهاء موسم 2017/2018 في المركز العاشر.

وفاز بنيتيز بلقب دوري الأبطال مع ليفربول العام 2005، وأعرب عن رغبته في الفوز مجددًا بأبرز البطولات القارية.

وأضاف: ”أحبّ وأريد المنافسة على الألقاب وأفضل هذه الألقاب دوري أبطال أوروبا، لذلك أودّ أن تسنح لي فرصة التتويج بهذا اللقب خلال 11 عامًا المقبلة“.