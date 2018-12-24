رافا بينيتيز: وسائل التواصل الاجتماعي ضخمت إنجازات غوارديولا

قال المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، المدير الفني لنيوكاسل، بأن مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت صورة مواطنه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

وقال رافائيل بينيتيز في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن سبب استمرار غوارديولا على هذا المستوى، هو امتلاكه لعناصر جيدة في فريقه.

وأضاف بينيتيز: “من المهم أن تحصل على أفضل شيء من اللاعبين، وفي بعض الأحيان، الأسلوب لا يكون أمرًا ضروريًا”.

وواصل: “غوارديولا يمتلك لاعبين جيدين للغاية، وإذا استمر في الفوز، سيواصل الأفراد الحديث عنهم، ولكن هناك أندية أخرى تظهر بشكل مختلف وتحقق الانتصارات”.

وأردف: “غوارديولا لم يصنع ثورة في كرة القدم، أنا واجهت أندية تلعب بأسلوب هجومي قوي للغاية خلال مسيرتي، وليس من الإنصاف أن أتحدث عن شيء من هذا القبيل”.

وحقق غوارديولا لقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبًا في الدوري الإنجليزي، ولقبًا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، و3 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس إسبانيا، و3 ألقاب في السوبر الإسباني، و3 ألقاب في الدوري الألماني، ولقبين في كأس ألمانيا، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية.