موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

ضرب ليفربول الإنجليزي موعدًا مع برشلونة الإسباني في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيلتقي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع أياكس أمستردام الهولندي في المباراة الثانية.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا، وصنع آخر ليلهم ليفربول الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على مستضيفه بورتو البرتغالي في إياب دور الثمانية وسيواجه برشلونة في الدور قبل النهائي.

وفي مانشستر تأهل توتنهام هوتسبير إلى قبل النهائي بقاعدة الهدف خارج الأرض عقب هزيمته 4-3 (4-4 في النتيجة الإجمالية) أمام مانشستر سيتي في مباراة مثيرة في إياب دور الثمانية.

ويلتقي توتنهام، الذي فاز بهدف نظيف خلال لقاء الذهاب في لندن، مع أياكس أمستردام من أجل مكان في النهائي ضد ليفربول أو برشلونة.

وسيستضيف برشلونة مباراة ذهاب قبل النهائي أمام ليفربول في 30 أبريل/نيسان الحالي وفي اليوم ذاته سيلعب توتنهام هوتسبير على أرضه مع أياكس.

وستقام مباراة العودة التي ستحدد الفريقين المتأهلين إلى النهائي على ملعب أنفيلد في ليفربول ويوهان كرويف في أمستردام في السابع من مايو/آيار المقبل.

وتقام المباراة النهائية في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد وهو ملعب أتلتيكو مدريد.