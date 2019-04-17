شاهد هدف محمد صلاح في شباك كاسياس خلال مباراة ليفربول وبورتو (فيديو)

أحرز المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا في شباك إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو، خلال مباراة الفريقين في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 63 استلم صلاح بينية سحرية وتقدم منفردًا بمرمى كاسياس، ووضع الكرة أرضية أسفل جسم حارس الفريق البرتغالي.

Goooooooooooooooooooal Salah VC Porto @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/6DA9aNwuYN — اوروبا مع عز (@HilalZoran) ١٧ أبريل ٢٠١٩

ويبحث ليفربول عن تأكيد تفوقه في لقاء الذهاب بثنائية دون رد وحصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ليضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة الإسباني الذي أقصى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يتفوق ليفربول على بورتو في مواجهات الفريقين السابقة، فالريدز تأهلوا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001 عبر بوابة بورتو بعد التعادل ذهابًا والفوز بثنائية دون رد.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2007 بنتيجة 1-1 وفاز الريدز بنتيجة 4-1.. وتخطى ليفربول نظيره بورتو في دور الستة عشر بنسخة 2018 وفاز الريدز بخماسية دون رد في آخر زيارة للدراغاو وتعادلا دون أهداف.

ولم يسجل بورتو في مرمى ليفربول منذ 28 نوفمبر 2007 حين أحرز ليساندرو لوبيز.