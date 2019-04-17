أهداف مباراة ليفربول وبورتو.. 2-1 للريدز (فيديو)

تقدم ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بدف في شباك بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 26 قابل ميني تسديدة من زميله محمد صلاح وضعها داخل الشباك، حيث احتسب الحكم الهدف بعد لللجوء إلى تقنية الفيديو،

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 63 من انفراد تام بمرمى كاسياس، وبعدها بخمس دقائق نجح ميليتاو في إحراز هدف بورتو الأول من ضربة رأسية قوية.

Goooooooooooooooooooal Mane VC Porto @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/TuqSVeuIDm — اوروبا مع عز (@HilalZoran) ١٧ أبريل ٢٠١٩

ويبحث ليفربول عن تأكيد تفوقه في لقاء الذهاب بثنائية دون رد وحصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ليضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة الإسباني الذي أقصى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يتفوق ليفربول على بورتو في مواجهات الفريقين السابقة، فالريدز تأهلوا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001 عبر بوابة بورتو بعد التعادل ذهابًا والفوز بثنائية دون رد.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2007 بنتيجة 1-1 وفاز الريدز بنتيجة 4-1.. وتخطى ليفربول نظيره بورتو في دور الستة عشر بنسخة 2018 وفاز الريدز بخماسية دون رد في آخر زيارة للدراغاو وتعادلا دون أهداف.

ولم يسجل بورتو في مرمى ليفربول منذ 28 نوفمبر 2007 حين أحرز ليساندرو لوبيز.