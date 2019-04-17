أهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.. 4-2 للسيتيزن (فيديو)

أحرز فريقي توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي 4 أهداف في أول 10 دقائق، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم سترلينغ للسيتي في الدقيقة الرابعة ثم تعادل سون لتوتنهام في الدقيقة 7 وعزز تقدم فريقه في الدقيقة 9 ثم تعادل السيتي عن طريق سيلفا في الدقيقة 10.

ونجح سترلينغ في التقدم للسيتي في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 59 توغل أغويرو داخل منطقة الجزاء وسدد قوية وأحرز الهدف الرابع للسيتي.

ويكفي توتنهام التعادل السلبي في مباراة اليوم لبلوغ الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب ”وايت هارت لين“ بهدف نظيف.

بينما يحتاج الفريق السماوي لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل لمواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والحفاظ على حلم الرباعية التاريخية.