كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

يدور صدام إنجليزي مثير بين مانشستر سيتي وضيفه توتنهام مساء اليوم الأربعاء على ملعب ”الاتحاد“ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث مانشستر سيتي عن حصد تذكرة التأهل في ملعبه لنصف النهائي بعد الخسارة ذهابًا بهدف نظيف، ولكن توتنهام لديه أيضًا الآمال والطموح للصعود والتواجد في المربع الذهبي الأوروبي وملاقاة أياكس الهولندي مفاجأة البطولة، الذي أطاح بريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 22:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”الاتحاد“ في مدينة مانشستر الإنجليزية بصافرة الحكم التركي كونيت شاكير.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين جواد بدة وخليل البلوشي ورؤوف بن خليف.

عقدة غوارديولا

يسعى مانشستر سيتي للصعود إلى نصف النهائي وهو ما حققه الفريق من قبل في موسم 2015 – 2016 مع المدرب السابق التشيلي مانويل بيلجريني.

ومنذ قدوم المدرب الإسباني بيب غوارديولا والفريق لم يستطع تحقيق أحلامه الأوروبية ففي موسم 2016 – 2017 ودع من دور الستة عشر على يد موناكو الفرنسي ثم ودع في الموسم الماضي من دور الثمانية ويأمل الفريق كسر عقدة ربع النهائي ومواصلة المشوار.

ولم يفز غوارديولا بلقب دوري أبطال أوروبا منذ رحيله عن قيادة برشلونة الإسباني بعدما حصد اللقب موسمي 2008 – 2009 و2010 – 2011.

ويتجدد اللقاء بين السيتي وتوتنهام يوم السبت المقبل، إذ سيكون مفصليًّا في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بعد 72 ساعة.

ويسعى توتنهام للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل دام 57 عامًا كاملة حين صعد لمواجهة بنفيكا البرتغالي في موسم 1961 – 1962.

مانشستر سيتي والقوة الضاربة

يسعى مانشستر سيتي لحشد أسلحته والقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز على حساب توتنهام وتعويض الهزيمة ذهابًا بهدف نظيف، ويغيب الحارس كلاوديو برافو للإصابة مع شكوك حول مشاركة فرناندينهو.

وحاول غوارديولا تقليل الضغوط على مانشستر سيتي قبل اللقاء موضحًا أنه لم يدرب الفريق من أجل تحقيق اللقب الأوروبي ولكنه يرغب في ذلك بكل تأكيد.

ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلته التي تضم الحارس إديرسون وأمامه الرباعي جون ستونز وإيمريك لابورت وكايل ووكر وأوليكساندر زيتشينكو في خط الدفاع مع كيفين دي بروين وفرناندينهو ودافيد سيلفا للوسط وبرناردو سيلفا ورحيم سترلينج وجابريل خيسوس أو سيرجيو أجويرو للهجوم.

غيابات توتنهام

يدخل توتنهام المباراة محاصرًا بالعديد من الغيابات التي تضرب صفوفه، وخاصة الهداف هاري كين الذي تعرض للإصابة في لقاء الذهاب بجانب إريك داير وهاري وينكس وسيرجي أورييه.

وأعلن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للسبيرز عن التحدي في مواجهة السيتي مؤكدًا أنه لا يجب الحديث عن الغيابات والأهم التفكير في حصد بطاقة التأهل والعودة إلى لندن بتذكرة التأهل لدور الأربعة.

ويعتمد بوكتينيو على طريقة 3-4-2-1 بالرهان على الحارس هوجو لوريس وأمامه الثلاثي دافينسون سانشيز وتوبي ألديرفيلد ويان فيرتونخين في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط موسى سيسوكو وفيكتور وانياما بجانب الظهير الأيمن كيران تريبير والظهير الأيسر داني روز

ويلعب بوكتينيو بالثنائي ديلي آلي وكريستيان إريكسين خلف الكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي يؤدي دور المهاجم الوهمي في غياب هاري كين.

وأكد هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لإرم نيوز أن المباراة ستشهد بعض التفاصيل الفنية المهمة خاصة في خط الوسط في ظل اعتماد جوارديولا على التمريرات والتحكم في خط الوسط.

وأضاف: ”بوكتينيو يعتمد على ثنائي الارتكاز سيسوكو ووانياما للضغط على لاعبي وسط السيتي ويلعب في خط الوسط بسلاح الضغط وعدم منح أصحاب الأرض الاستحواذ والراحة في نقل الكرات“.