مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.. التشكيلة المتوقعة للفريقين (إنفوغرافيك)

كشفت تقارير صحفية عن التشكيلة المتوقعة للمباراة التي تجمع مانشستر سيتي بنظيره توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، بملعب ”الاتحاد“ في مواجهة إنجليزية ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“ فقد جاءت تشكيلة مانشستر سيتي والمتوقع أن يلعب بطريقة (4-1-4-1) كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

الدفاع: والكر، لابورتي، أوتامندي، ستونز.

الوسط: فيرناندينيو، دي بروين، دافيد سيلفا، برناردو سيلفا، ستيرلينغ.

الهجوم: سيرجيو أغويرو.

في المقابل من المتوقع أن يدخل توتنهام المباراة بالتشكيل التالي وطريقة لعب (3-5-2).

حراسة المرمى: هوغو لوريس

الدفاع: يان فيرتونخين، دافينسون سانشيز، توبي الديرفيريلد.

الوسط: داني روز، ديلي ألي، موسى سيسوكو، كريستيان إيركسن، كيران تريبير.

الهجوم: هيونغ مين سون، لوكاس مورا.

ويكفي توتنهام التعادل السلبي في مباراة اليوم لبلوغ الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب ”وايت هارت لين“ بهدف نظيف، بينما يحتاج الفريق السماوي لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل لمواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والحفاظ على حلم الرباعية التاريخية.

ومن المؤكد أن الخروج من دوري الأبطال على يد توتنهام، الذي يتخلف بفارق 16 نقطة عنه في ترتيب الدوري المحلي، سيشكل ضربة معنوية قاسية لبيب غوارديولا، الذي غالبًا ما يحمي نفسه من احتمالات الخروج باكراً من المسابقة القارية، رغم أن فريقه يعج بالنجوم، من خلال التذرع بالتاريخ الضعيف لـ“سيتي“ على الصعيد القاري.

واللافت أن مان سيتي لم يخرج من المسابقة في موسميه الأولين مع غوارديولا على أيدي عمالقة مثل ريال مدريد وبرشلونة، أو بايرن ميونخ الألماني، بل انتهى مشواره على يد موناكو الفرنسي في 2017، وليفربول العام الماضي.

والخروج من المسابقة هذا الموسم على يد توتنهام، الذي ينفق أقل من نصف ميزانية سيتي، سيكون محرجًا جدًا لغوارديولا، الذي اعتبر بعد خسارة الذهاب ”أنه تحد جيد بالنسبة لنا. عليك أن تعيشه كناد، كلاعبين، هناك مباراة ثانية. النتيجة هي ما هي عليه، هذا دوري أبطال أوروبا. لم يتوقع أحد أن تكون المباراة سهلة“.

ومن جهة توتنهام، الحالم بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد موسم 1961-1962، حين انتهت مغامرته الأولى في المسابقة على يد بنفيكا البرتغالي، يأمل المدرب الأرجنتيني بوكيتينو أن لا يتأثر الفريق بغياب هدافه هاري كين بسبب إصابة تعرّض لها ذهاباً في الكاحل الأيسر، الذي ابتعد بسببه نحو شهر في مطلع العام. وفي اختباره الأول بعد إصابة كاين، حقق قبل أيام فوزًا كبيرًا في الدوري أمام هادرسفيلد 4-صفر، بفضل ثلاثية للبرازيلي لوكاس مورا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة سيتي وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها خليل البلوشي وجواد بده ورؤوف خليف.