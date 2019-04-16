ماذا قال فالفيردي بعد تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا؟

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي دائمًا ما يظهر في الأوقات الصعبة.

جاءت تصريحات فالفيردي عقب فوز برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية نظيفة والتأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وفي مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أكد فالفيردي: ”في الأوقات الصعبة دائمًا يظهر ميسي، وليس في دقائق محددة فقط، هو يملك تلك القدرة الرائعة في التسجيل، بالإضافة لذلك يعرف كيف يتحمل القسم الهجومي للفريق“.

وأضاف: ”البداية القوية لمانشستر سببت لنا الارتباك في اول خمس دقائق، لكن في 85 دقيقة كنا الأفضل، منذ عرفنا كيف نخرج بالكرة تحسن أدائنا بشكل واضح“.

وأوضح: ”لا أعرف ما الرسالة التي أراد توجيهها كوتينيو باحتفاله بعد تسجيله للهدف الثالث،هذا شأنه وهو من يجب أن يجاوب على هذا السؤال، أنا أبقى فقط مع هدفه الرائع“.

وتابع: ”نحن في ناد دائمًا ما يبحث عن الألقاب، ويجب أن نفوز بكل شيء وأن نقدم كرة قدم جميلة، نحن دائمًا تحت الضغط والجميع معرض للنقد“.

واختتم فالفيردي تصريحاته: ”لا يهم من يأتي في دور نصف النهائي، نحن مستعدون، لكن أعتقد أن ليفربول هم الأقرب للتأهل“.

وينتظر برشلونة في نصف النهائي الفائز من لقاء الأربعاء بين فريقي ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوز الأول بثنائية نظيفة.