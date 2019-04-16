تأهل برشلونة وأياكس في دوري أبطال أوروبا.. تعرف إلى أبرز نتائج مباريات يوم الثلاثاء

تميز، اليوم الثلاثاء، بمباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي تأهل من خلاله أول فريقين لنصف النهائي، كما شهد لقاءات كأس الاتحاد الآسيوي ولقاء وحيد في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض معكم أبرز نتائج مباريات اليوم:

دوري أبطال أوروبا

واصل أياكس الهولندي مفاجأته المدوية في دوري أبطال أوروبا وبلغ نصف النهائي، بعدما أطاح بأحد المرشحين للفوز باللقب يوفنتوس الإيطالي من ربع النهائي بالفوز عليه في ملعبه 2-1 و3-2 بمجموع اللقاءين.

وبلغ برشلونة نصف النهائي بفوزه إيابا على مانشستر يونايتد 3-0 و4-0 بمجموع اللقاءين ليواصل مسيرته بحثا عن اللقب والثلاثية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أحيا كارديف سيتي آماله في البقاء بعد فوزه على برايتون 2-0 في لقاء مؤجل عن الجولة الـ31، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة على بعد نقطتين من منافسه والذي يحتل المركز 17 أول مراكز النجاة من الهبوط.

كأس الاتحاد الآسيوي

تعادل الجيش السوري والوحدات الأردني 1-1 في لقاء برسم المجموعة الأولى ليبقى الفريق السوري في الصدارة بـ8 نقاط مقابل 7 للوحدات الأردني.

ولم يلعب لقاء هلال القدس والنجمة اللبناني ذهابا وإيابا، بسبب رفض الفريق اللبناني اللعب في فلسطين.

وفي المجموعة الثالثة، صعد العهد اللبناني للصدارة بفوزه على السويق العماني 1-0 ليرفع رصيده للنقطة الثامنة، مع عدم حصول الفريق العماني على أي نقطة وتواجده في المركز الرابع والأخير.

وفاز القادسية الكويتي على المالكية البحريني 2-1 ليصعد للمركز الثاني بـ7 نقاط بفارق الأهداف عن الفريق البحريني المتصدر السابق والذي تراجع للمركز الثالث.