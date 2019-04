3 أرقام قياسية حققها ميسي بعد ثنائيته في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

View this post on Instagram

قدم ليونيل ميسي أداء رائعا مرة اخرى في دوري أبطال أوروبا ليقصي مانشستر يونايتد ويصعد إلى قبل النهائي لأول مرة منذ أربع سنوات بتسجيله ثنائية في الفوز 3-صفر على أرضه ليتغلب على الفريق الإنجليزي 4-صفر في مباراتي الذهاب والعودة اليوم الثلاثاء. وأخفق ميسي في التسجيل في آخر 12 مباراة في دور الثمانية بالبطولة لكنه قاد فريقه للفوز رغم البداية الجيدة ليونايتد ليتسلم كرة فشل آشلي يانج في السيطرة عليها ويسدد في مرمى ديفيد دي خيا من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16. #إرم_نيوز يوز #رياضة #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ChampionsLeagu #دوريابطالاوروبا #sport #sports #برشلونهمانشستر_يونايتد #BarçaMUFC #BARMUN #Coutinho #Messi