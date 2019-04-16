3 أرقام قياسية حققها ميسي بعد ثنائيته في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء، 3 أرقام رائعة بعد تسجيله لهدفين في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتمكن برشلونة من انتزاع بطاقة العبور لنصف النهائي القاري بعدما تغلب على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، كما انتهت مباراة الذهاب بفوزه أيضًا بهدف نظيف.
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قدم ليونيل ميسي أداء رائعا مرة اخرى في دوري أبطال أوروبا ليقصي مانشستر يونايتد ويصعد إلى قبل النهائي لأول مرة منذ أربع سنوات بتسجيله ثنائية في الفوز 3-صفر على أرضه ليتغلب على الفريق الإنجليزي 4-صفر في مباراتي الذهاب والعودة اليوم الثلاثاء. وأخفق ميسي في التسجيل في آخر 12 مباراة في دور الثمانية بالبطولة لكنه قاد فريقه للفوز رغم البداية الجيدة ليونايتد ليتسلم كرة فشل آشلي يانج في السيطرة عليها ويسدد في مرمى ديفيد دي خيا من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16. #إرم_نيوز يوز #رياضة #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ChampionsLeagu #دوريابطالاوروبا #sport #sports #برشلونهمانشستر_يونايتد #BarçaMUFC #BARMUN #Coutinho #Messi
وجاءت أرقام ميسي على النحو التالي:
– رفع ميسي رصيده إلى 133 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ليكون ثاني أكثر لاعب في تاريخ برشلونة مشاركة في مباريات البطولة القارية خلف المتصدر تشافي هيرنانديز صاحب الـ 157 مباراة.
– ميسي أكثر لاعب يهز الشباك أمام الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، رافعًا رصيده من الأهداف إلى 24 هدفًا في شباك الإنجليز.
– ميسي نجح في العودة للتسجيل، خلال مباريات ربع النهائي بعد صيام 6 سنوات، وتحديدًا منذ عام 2013.
وسيلتقي برشلونة في قبل النهائي مع المتأهل من مواجهة بورتو البرتغالي أو ليفربول الإنجليزي.