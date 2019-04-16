ميسي يقود برشلونة لإسقاط مانشستر يونايتد والتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

قدم ليونيل ميسي أداء رائعا مرة اخرى في دوري أبطال أوروبا ليقصي مانشستر يونايتد ويصعد إلى قبل النهائي لأول مرة منذ أربع سنوات بتسجيله ثنائية في الفوز 3-صفر على أرضه ليتغلب على الفريق الإنجليزي 4-صفر في مباراتي الذهاب والعودة اليوم الثلاثاء.

وأخفق ميسي في التسجيل في آخر 12 مباراة في دور الثمانية بالبطولة لكنه قاد فريقه للفوز رغم البداية الجيدة ليونايتد ليتسلم كرة فشل آشلي يانج في السيطرة عليها ويسدد في مرمى ديفيد دي خيا من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 1 × 0 مانشستر يونايتد |هدف اول برشلونة ميسي ????????????⚡️⚡️⚡️ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/lc2ZzgZWaw — يسموني فهد الابطال (@Peak4044) April 16, 2019

وبعدها بأربع دقائق وصلت الكرة للمهاجم الأرجنتيني من دفاع يونايتد ليرسل تسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل دي خيا في الإمساك بها لتمر من تحت يديه وتسكن شباكه.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 2× 0 مانشستر يونايتد |هدف الثاني برشلونة ميسي ????????????⚡️⚡️⚡️ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/cUGkNyKRDi — يسموني فهد الابطال (@Peak4044) April 16, 2019

وجعل فيليب كوتينيو النتيجة 3-صفر لأصحاب الأرض بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني ليصعد بالفريق الكتالوني إلى قبل النهائي بعد ثلاثة إخفاقات في دور الثمانية.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 3 × 0 مانشستر يونايتد | هدف الثالث برشلونة كوتينهو هدف راااااائع ????????????⚡️⚡️⚡️ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/sEXsGaqf5K — يسموني فهد الابطال (@Peak4044) April 16, 2019

وسيلتقي برشلونة في قبل النهائي مع المتأهل من مواجهة بورتو البرتغالي أو ليفربول الإنجليزي.