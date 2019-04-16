ميسي يقود برشلونة لإسقاط مانشستر يونايتد والتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

ميسي يقود برشلونة لإسقاط مانشستر يونايتد والتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قدم ليونيل ميسي أداء رائعا مرة اخرى في دوري أبطال أوروبا ليقصي مانشستر يونايتد ويصعد إلى قبل النهائي لأول مرة منذ أربع سنوات بتسجيله ثنائية في الفوز 3-صفر على أرضه ليتغلب على الفريق الإنجليزي 4-صفر في مباراتي الذهاب والعودة اليوم الثلاثاء.

وأخفق ميسي في التسجيل في آخر 12 مباراة في دور الثمانية بالبطولة لكنه قاد فريقه للفوز رغم البداية الجيدة ليونايتد ليتسلم كرة فشل آشلي يانج في السيطرة عليها ويسدد في مرمى ديفيد دي خيا من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

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قدم ليونيل ميسي أداء رائعا مرة اخرى في دوري أبطال أوروبا ليقصي مانشستر يونايتد ويصعد إلى قبل النهائي لأول مرة منذ أربع سنوات بتسجيله ثنائية في الفوز 3-صفر على أرضه ليتغلب على الفريق الإنجليزي 4-صفر في مباراتي الذهاب والعودة اليوم الثلاثاء. وأخفق ميسي في التسجيل في آخر 12 مباراة في دور الثمانية بالبطولة لكنه قاد فريقه للفوز رغم البداية الجيدة ليونايتد ليتسلم كرة فشل آشلي يانج في السيطرة عليها ويسدد في مرمى ديفيد دي خيا من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16. #إرم_نيوز يوز #رياضة #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ChampionsLeagu  #دوريابطالاوروبا #sport #sports #برشلونهمانشستر_يونايتد #BarçaMUFC #BARMUN #Coutinho #Messi

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وبعدها بأربع دقائق وصلت الكرة للمهاجم الأرجنتيني من دفاع يونايتد ليرسل تسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل دي خيا في الإمساك بها لتمر من تحت يديه وتسكن شباكه.

وجعل فيليب كوتينيو النتيجة 3-صفر لأصحاب الأرض بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني ليصعد بالفريق الكتالوني إلى قبل النهائي بعد ثلاثة إخفاقات في دور الثمانية.

وسيلتقي برشلونة في قبل النهائي مع المتأهل من مواجهة بورتو البرتغالي أو ليفربول الإنجليزي.

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