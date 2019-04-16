مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد.. دي خيا يتعرض لحملة ساخرة بعد هدف ميسي الثاني (صور)

تعرض الإسباني ديفيد دي خيا، حارس نادي مانشستر يونايتد، لموجة سخرية واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهدف الثاني الذي أحرزه الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك المانيو.

وأحرز ميسي هدفين في 4 دقائق، خلال لقاء برشلونة ومانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء، على ملعب ”كامب نو“ في إياب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول من تسديدة قوية لميسي في الدقيقة 16، من على حدود منطقة الجزاء، ولم يستطع دي خيا أن يتصدى للكرة التي ذهبت إلى أقصى الزاوية اليمنى الأرضية للحارس الإسباني.

وفي الدقيقة 20، عزز ميسي تقدم برشلونة بهدف ثان، بعد أن سدد كرة أرضية ضعيفة بيمناه، إلا أن دي خيا فشل في التعامل معها، ومرّت من تحت ذراعه بطريقة غريبة.

ونال دي خيا قدرًا هائلًا من السخرية، بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، على سوء تعامله مع كرة ميسي في الهدف الثاني، والخطأ الفادح الذي منح برشلونة تعزيز تقدمه على مانشستر يونايتد، وقتل المباراة فعلياً.

وقال أحد المعلقين: ”ميسي أصاب دي خيا بالرعب للدرجة التي جعلته لا يستطيع التعامل مع تمريرة الأرجنتيني في الهدف الثاني“.

وأضاف آخر: ”ارقد في سلام يا دي خيا“، وتابع ثالث بقوله: ”دي خيا يتحول إلى الألماني لوريس كاريوس حارس ليفربول السابق عندما يواجه ميسي أو كريستيانو رونالدو“.

وسخر موقع ”talksport“ من دي خيا، بتغريدة على تويتر، قال فيها: ”هل لا يزال دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم؟“.

ورغم الأداء المميز لدي خيا هذا الموسم، إلا أنه ارتكب مجموعة من الأخطاء المؤثرة منذ بداية الموسم الماضي، ما ساهم في دخول مرماه مجموعة من الأهداف السهلة.

وكان لقاء الفريقين قبل أسبوع على ملعب ”أولد ترافورد“ قد انتهى بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف، سجله مدافع اليونايتد لوك شاو بالخطأ في مرماه.