أهداف مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.. 2-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمتعهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، على ملعب كامب نو.

ووقع خطأ فادح في تشتيت الكرة من أشلي يانغ مدافع مانشستر يونايتد، استغله ليونيل ميسي، وتمكن من استخلاص الكرة قبل أن يركض بها مسرعًا على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تير شتيجن سكنت الشباك.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 1 × 0 مانشستر يونايتد |هدف اول برشلونة ميسي ????????????⚡️⚡️⚡️ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/lc2ZzgZWaw — يسموني فهد الابطال (@Peak4044) April 16, 2019

وفي الدقيقة 20 أضاف ميسي الثاني للبلوغرانا، وظهر مجهود فردي مميز من ليونيل ميسي في استخلاص الكرة بمنطقة وسط الملعب، ثم اختراق إلى حدود منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة أرضية بقدمه اليمنى كانت ضعيفة نوعًا ما، إلا أن خطأً فادحًا من الحارس ديفيد دي خيا في تقدير الكرة بشكل جيد أدى إلى مرور الكرة من أسفل جسده لتسكن الشباك بشكل غريب.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 2× 0 مانشستر يونايتد |هدف الثاني برشلونة ميسي ????????????⚡️⚡️⚡️ HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/cUGkNyKRDi — يسموني فهد الابطال (@Peak4044) April 16, 2019

ويكفي برشلونة التعادل السلبي لبلوغ الدور نصف النهائي، ومواصلة المشوار نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ العام 2016، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، والتي أقيمت على ملعب ”أولد ترافورد“ معقل مانشستر يونايتد.

في حين يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق معجزة كبيرة، كالتي فعلها في ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي عندما تفوق في العاصمة الفرنسية ”باريس“ بنتيجة 3 – 1 في مباراة الإياب، رغم خسارته في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره ليقتنص بطاقة الصعود للدور ربع النهائي.

وتخشى جماهير برشلونة تكرار كابوس روما الإيطالي في مباراة اليوم، بعدما ودّع الفريق الكتالوني النسخة الماضية من المسابقة من الدور ربع النهائي بخسارته أمام روما بثلاثية نظيفة، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بنتيجة 4 – 1.