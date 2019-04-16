قصة غلاف ”القبلة الحميمية“ بين ميسي ورونالدو (صورة)

على مدار عقد من الزمان، هيمن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الإسباني السابق، على منصات التتويج في احتفالية الأفضل في العالم، بعد أن حصد كل منهما الجائزة 5 مرات، قبل أن يكسر الكرواتي لوكا مودريتش احتكار الثنائي الأسطوري العام الماضي، بعد عقد كامل.

وفي الوقت ذاته، فإن الصراع بين ميسي ورونالدو، أو رونالدو وميسي، لم يتوقف على منصات التتويج فقط، بوصفهما الأفضل كرويًّا خلال العقد الأخير، ولكنه امتد إلى انقسام شديد وعميق بين محبي الساحرة المستديرة، ووصل حد ”التعصب“ ردًّا على السؤال الوجودي: أيهما أفضل، ميسي أم رونالدو؟.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، تقريرًا مطولًا حول هذا الصراع، وطرحت التساؤل من خلال ”غلاف“ مثير للجدل، للنجمين رونالدو وميسي، حيث رسمتهما يتبادلان قبلة حميمية.

وطرحت ”فرانس فوتبول“ هذا التساؤل من خلال استطلاع رأي على موقعها الإلكتروني، وكذلك على عدد من رموز كرة القدم العالمية.

وقال سافيت سوسيتش، اليوغوسلافي الدولي السابق، والمدرب الحالي في البوسنة، إنه يفضل ليونيل ميسي على كريستيانو رونالدو.

ولكن سوسيتش أكد في الوقت ذاته أن كلَّا منهما يمثل طرازًا مختلفًا عن الآخر، وبالتالي فإن المقارنة بينهما ستكون صعبة للغاية.

وقال الفرنسي جيرارد هولييه، المدرب السابق لأندية باريس سان جيرمان ولانس وليفربول الإنجليزي: ”لا يمكن المقارنة بين ميسي ورونالدو، على الصعيد الشخصي أحب ميسي، لأنه يملك قدرات غير عادية، وحلولًا غير تقليدية، وإبداعية“.

وتابع هولييه: ”ولكنني أيضًا أحب رونالدو، لأنه يلعب دورًا حاسمًا في المواجهات الكبرى، ويتألق تحت الضغوط الشديدة بصورة لافتة للنظر. لا يمكن أن ينال الإحباط منه أبدًا.. وعلى الصعيد البدني.. إنه وحش“.

وأشارت ”فرانس فوتبول“ إلى أن المقارنة بين ميسي ورونالدو يمكن ألا تكون موضوعية نسبيًّا، لأنه على صعيد كرة السلة على سبيل المثال، لا يمكن المقارنة بين ستيفن كاري، لاعب غولدن ستيت ووريورز، وليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز، لأن كليهما يلعب دورًا يختلف عن الآخر في الملعب، وله شخصية مختلفة عن الآخر.