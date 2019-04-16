مباراة بورتو ضد ليفربول.. كلوب يحذّر لاعبيه من الاغترار بالفوز الكبير على الفريق البرتغالي العام الماضي

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، إن الفوز 5-صفر على ملعب بورتو الموسم الماضي لا يجب أن يعطي فريقه شعورًا زائفًا بالثقة عندما يواجه الفريق ذاته في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.

وأضاف المدرب الألماني، الذي سيدافع فريقه عن فوزه 2-صفر في ذهاب دور الثمانية الأسبوع الماضي عندما يواجه بورتو على استاد دراغاو غدًا، أن مباراة العام الماضي كانت ”غريبة حقًا“.

والتقى ليفربول مع بورتو في دور الستة عشر من البطولة ذاتها العام الماضي، حيث تعادلا سلبيًا في أنفيلد بعدما اكتسح الفريق الإنجليزي مستضيفه البرتغالي 5-صفر في الذهاب.

وقال كلوب:“الهدف الأول كان جيدًا حقًا، لكن ساديو (ماني) أطلق تسديدات أقوى من تسديدة الهدف ولم تهز الشباك، والهدف الثاني كان جيدًا من متابعة لمحمد صلاح لتسديدة ارتدت من القائم، ثم 3 أهداف أخرى من هجمات مرتدة كانت جيدة حقًا، وهذه المباراة لا تعجبني، وكانت غريبة حقًا، وكانت مفتوحة حتى تقدمنا 2-صفر، لكنك لا تتذكر مثل هذه الأشياء، ولاعبو الفريق لا يمكن أن يسيئوا فهم ذلك“.

وأضاف كلوب أن الفريق البرتغالي انتصر في جميع مبارياته الأربع على أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم، وأوضح:“بورتو فريق جيد حقًا، ويجب علينا بذل قصارى جهدنا خلال المباراة“.

وحذّر كلوب لاعبيه من الأجواء التي سيلاقيها الفريق على ملعب بورتو.

وقال:“حضرت هنا مباريات قمة منذ سنوات طويلة، ويعرفون كيف يؤثرون على المباراة والمنافس، ويجب الاستعداد لمثل هذه الأجواء“.

وأضاف كلوب أن المدافع جو غوميز، الغائب عن الملاعب منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي عقب خضوعه لجراحة لعلاج كسر في ساقه، قد يشارك في المباراة.

وأشار:“جو يتحسن كثيرًا، ولست متأكدًا من إمكانية خوضه 90 دقيقة كاملة في دوري الأبطال، لكننا لسنا بحاجة للتفكير بذلك، لكن يمكنه المشاركة واللعب بلا شك“.