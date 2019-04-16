رد صادم من نادي ليفربول على استفسار ريال مدريد بشأن ضم ساديو ماني

كشف البرنامج الإسباني الشهير ”التشرينغيتو“ طبيعة الخطاب الذي أرسله نادي ريال مدريد إلى نظيره ليفربول؛ للاستفسار عن ثمن ضم السنغالي ساديو ماني إلى ”الميرنغي“.

وأوضح البرنامج أن ريال مدريد أرسل استفسارًا إلى ليفربول؛ من أجل معرفة ثمن انتقال ساديو ماني إلى ”سانتياغو برنابيو“ في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ليفربول رد على ريال مدريد بأن الثمن هو التعاقد مع الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور، إلا أن الميرنغي رفض الأمر.

ويؤهل ريال مدريد فينيسيوس ليصبح نجم الفريق الأول في المستقبل، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها.

وأوضحت تقارير سابقة أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يضع ماني كهدف أول للميرنغي في الميركاتو الصيفي المقبل.

كما أن ماني كان على وشك التوقيع مع ريال مدريد في الصيف الماضي، ولكن استقالة زيدان من قيادة الميرنغي أوقفت الصفقة.