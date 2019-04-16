بوكيتينو: توتنهام قادر على تحقيق المفاجأة والإطاحة بمانشستر سيتي

يرى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، أن مانشستر سيتي هو ”المرشح للفوز“ بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه قال إن لاعبي فريقه سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على تقدمهم حينما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في إياب دور الثمانية من البطولة القارية.

وسيحل توتنهام ضيفًا على سيتي في ملعب الاتحاد متسلحًا بالفوز 1-صفر بهدف أحرزه سون هيونغ-مين في الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع.

وفاز فريق المدرب بيب غواديولا بلقب كأس رابطة الأندية الانجليزية، ويحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري الممتاز متأخرًا بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر وله مباراة مؤجلة، كما تأهل سيتي أيضًا إلى نهائي كأس الاتحاد.

لكن بوكيتينو يثق بقدرة لاعبيه على مواجهة التحدي رغم غياب هاري كين هداف الفريق بسبب الإصابة.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين، اليوم الثلاثاء:“بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، ومانشستر سيتي واحد من أفضل الفرق في العالم، وهو الفريق المرشح للفوز بالدوري الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وسيخوض مانشستر سيتي مباراة يوم غدٍ كما لو كانت مباراة نهائية“.

وأضاف:“لكننا سنقاتل ونأمل أن نقدم أداءٍ جيدًا للغاية، وسنكون بحاجة لقليل من الحظ في لحظات مهمة من المباراة، وسيكون تحديًا مذهلًا“.

ويسابق توتنهام الزمن لتجهيز لاعب وسط منتخب إنجلترا ديلي آلي الذي أصيب بكسر في اليد في مباراة الذهاب، وغاب عن فوز فريقه 4-صفر على هدرسفيلد تاون في الدوري مطلع هذا الأسبوع.

وقال بوكيتينو:“نحتاج إلى تقييم حالته، وسنخوض آخر مران اليوم ثم نقرر بعدها ما إذا سيكون أساسيًا أم سيكون بين البدلاء“.