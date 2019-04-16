ماذا قال غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا؟

شدد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على أنه لم يأتِ إلى ”السيتيزن“ بهدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا على رغبته في تحقيق ذلك.

وقال غوارديولا، يوم الثلاثاء، عشية مواجهة توتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سقط فريقه ذهابًا بهدف نظيف على ملعب ”السبيرز“ خلال مؤتمر صحفي من داخل ملعب الاتحاد: ”لم آتِ إلى هنا للفوز بدوري الأبطال، لكني أحب هذه التحديات، هذه هي رغبتي (الفوز بالتشامبيونزليغ)، لكن في كرة القدم أنت تخسر أكثر مما تفوز، وأنا أحاول بذل كل ما لدي“.

وعن مباراة الغد، قال: ”لن تكون مماثلة لمواجهة الذهاب.. ينبغي تسجيل أهداف والسبب في سعينا للعب بسيطرة أكثر على الكرة في ذلك اليوم (لقاء الذهاب) هو المباريات التي كان يتعين علينا خوضها بعدها في ذلك التوقيت، وكذلك من انتظاري لعودة اللاعبين من الإصابة، لكننا الآن سنلعب على أرضنا وعلينا أن نخلق المناخ المناسب لكي يساعدنا الأنصار“.

ولم يرغب غوارديولا في التفكير في نهائي محتمل للبطولة بين سيتي وفريقه السابق برشلونة، مؤكدًا أنه سيشاهد الليلة لقاء البارسا ومانشستر يونايتد بدلًا من يوفنتوس وأياكس، رغم أن الفائز من هذه المباراة سيواجه السيتي حال تأهله للمربع الذهبي.

وأكمل: ”جميع المباريات صعبة، ليس لدينا راحة، نلعب تسع أو عشر أو 11 مباراة حتى نهاية الموسم أكثر من ليفربول، لكنني أحب هذا التحدي“.