مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.. هل كان يستحق ”البلوغرانا“ ركلة جزاء؟ (فيديو)

ألغى حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، على ملعب كامب نو، ركلة جزاء للبلوغرانا بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد عرقلة لإيفان راكيتيتش داخل منطقة الجزاء من اللاعب فريد في الدقيقة 10، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة تراجع عن قراره، والعودة بإسقاط للكرة داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد.

ويكفي برشلونة التعادل السلبي لبلوغ الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ العام 2016، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، والتي أقيمت على ملعب ”أولد ترافورد“ معقل مانشستر يونايتد.

???? الحكم الألماني بالعودة لـ VAR يُلغي ركلة الجزاء #BarçaMUFC! ???????? pic.twitter.com/YGgYpfG29R — FCBW Media ???? (@Barcelona_M63) April 16, 2019

في حين يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق معجزة كبيرة، كالتي فعلها في ثُمن النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي عندما تفوق في العاصمة الفرنسية ”باريس“ بنتيجة 3 – 1 في مباراة الإياب، رغم خسارته في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره ليقتنص بطاقة الصعود للدور ربع النهائي.

وتخشى جماهير برشلونة تكرار كابوس روما الإيطالي في مباراة اليوم، بعدما ودّع الفريق الكتالوني النسخة الماضية من المسابقة من الدور ربع النهائي بخسارته أمام روما بثلاثية نظيفة، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بنتيجة 4 – 1.