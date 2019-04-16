التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

أعلن مدربا مانشستر يونايتد وبرشلونة تشكيلة فريقيهما الرسمية، للمباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، على ملعب كامب نو.

وجاءت تشكيلة برشلونة: شتيغن – روبيرتو، بيكيه، لينغليت، جوردي ألبا، راكيتيتش بوسكيتس أرتور، ميسي، سواريز، كوتينيو.

وجاءت تشكيلة يونايتد كالتالي: دي خيا – جونز – ليندلوف – سمولينغ – يونغ – فريد – مكتوميناي – بوغبا – مارسيال – لينغارد – راشفورد.

وعلى دكة البدلاء: روميرو، دالوت، أندرياس، ماتا، ماتيتش، سانشيز، لوكاكو.

ويكفي برشلونة التعادل السلبي لبلوغ الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2016، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، والتي أقيمت بملعب ”أولد ترافورد“ معقل مانشستر يونايتد.

في حين يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق معجزة كبيرة، كالتي فعلها في ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي عندما تفوق في العاصمة الفرنسية ”باريس“ بنتيجة 3 – 1 في مباراة الإياب، رغم خسارته في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره ليقتنص بطاقة الصعود للدور ربع النهائي.

وتخشى جماهير برشلونة تكرار كابوس روما الإيطالي في مباراة اليوم، بعدما ودع الفريق الكتالوني النسخة الماضية من المسابقة من الدور ربع النهائي بخسارته أمام روما بثلاثية نظيفة، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بنتيجة 4 – 1.