شاهد استفزاز جمهور مانشستر يونايتد لسكان برشلونة: ”يحيا رونالدو“ (فيديو)

استفز عدد من جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي نادي برشلونة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد عدد من مشجعي مانشستر في أحد مقاهي مدينة برشلونة، وقاموا بالهتاف ”يحيا رونالدو“، في إشارة إلى كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد السابق.

ويحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على برشلونة الإسباني الذي فاز 1 – صفر على مانشستر يونايتد في عقر داره ذهابًا.

ويعود مانشستر يونايتد إلى استاد ”كامب نو“ ببرشلونة، والذي كان شاهدًا على التتويج الرائع للفريق بلقب البطولة في 1999، ولكن مانشستر يونايتد سيواجه هذه المرة مهمة صعبة للغاية أمام برشلونة المتألق، والذي يمتلك أفضلية أكثر من الأرض والجماهير من خلال الفوز الذي حققه ذهابًا على استاد ”أولد ترافورد“ في مانشستر.