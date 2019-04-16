كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء مواجهة مرتقبة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ”كامب نو“، في صدام كروي مثير ينتظره عشاق الساحرة المستديرة.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز في عقر دار مانشستر يونايتد بهدف نظيف، وأصبح الصراع مشتعلًا في لقاء الإياب على تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”كامب نو“ بصافرة الحكم الألماني فيلكس بريتش في الساعة 22:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلقين التونسي عصام الشوالي والجزائري حفيظ دراجي.

شبح 84

يتسلح مانشستر يونايتد بذكريات المواجهة الوحيدة التي جمعته ببرشلونة في دور الثمانية لأي بطولة قارية، وهو لقاء ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1984، وفاز وقتها برشلونة بثنائية دون رد في ملعبه قبل أن يفوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة ويصعد لنصف النهائي.

وتفوق أيضًا مانشستر يونايتد في جولة الإياب مرة أخرى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 بعد التعادل ذهابًا دون أهداف ثم الفوز في أولد ترافورد بهدف تاريخي للأسطورة بول سكولز.

ويتفوق برشلونة عمليًا في آخر 3 مواجهات لم يعرف خلالها سوى الفوز على مانشستر يونايتد بنهائي دوري الأبطال 2009 و2011 وأيضًا ذهاب ربع نهائي النسخة الحالية.

برشلونة جاهز بالقوة الضاربة

يتسلح برشلونة بالقوة الضاربة وقدرات النجم الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يأمل في استعادة لقب دوري الأبطال من جديد وقيادة البارسا للتتويج بعد موسم يسير في اتجاه الثلاثية الكتالونية مع الاقتراب من حصد لقبي الدوري والكأس في إسبانيا ليبقى الرهان الأهم دوري الأبطال.

وتبدو الصفوف مكتملة في برشلونة بحضور جميع اللاعبين عدا رافينيا، ويعتمد المدرب إرنستو فالفيردي على طريقته المعتادة 4-3-3 بوجود الحارس مارك تير شتيجن وأمامه الرباعي كليمنت لينجليه وجيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا في خط الدفاع، بينما يقود سيرجيو بوسكيتس خط الوسط وبجواره إيفان راكيتيتش وأرتور فيدال.

ويراهن البارسا على الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز مع الجناح عثمان ديمبيلي مع احتمالية مشاركة فيليب كوتينيو في الجانب الهجومي.

خطر يونايتد خارج الديار

يراهن مانشستر يونايتد على نتائجه الرائعة خارج الديار في النسخة الحالية، فعملاق أولد ترافورد ألحق الهزيمة بكل من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان خارج أرضه.

ولعب المدرب النرويجي أولي سولشاير على العامل النفسي مؤكدًا أن سيناريو لقاء باريس سان جيرمان سيساعد مانشستر يونايتد في مواجهة برشلونة أملًا في تحقيق الفوز على البارسا وتعويض الخسارة ذهابًا، خاصة أنه يحتاج للفوز بفارق هدف أكبر من 1-0 لضمان التأهل أو بنتيجة 1-0 للذهاب لوقت إضافي.

ويفتقد المانيو خدمات الظهير الأيسر لوك شاو للإيقاف مع إصابة أندير هيريرا بخلاف أليكيس سانشيز، ويراهن سولشاير على طريقة 4-3-1-2 بوجود الحارس الإسباني دافيد دي خيا وأمامه الرباعي كريس سمولينج وفيكتور ليندلوف وديوجو دالوت وأشلي يونج الذي سيتحول للجبهة اليسرى في خط الدفاع.

ويعتمد سولشاير على ثنائي الارتكاز نيمانيا ماتيتش وسكوت ماكتموناي مع دور الجوكر للاعب الفرنسي بول بوجبا بين الدفاع والهجوم وتحرر صانع اللعب جيسي لينجارد، ليبقى الرهان على ثنائي الهجوم ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن برشلونة لديه أوراق هجومية مميزة خاصة سواريز وديمبيلي ولكن ميسي يبقى الخطر الأكبر والقادر على صناعة الفارق.

وأضاف: ”مانشستر يونايتد يعتمد على بوجبا في التقدم والربط بين الوسط والهجوم بخلاف قدرات راشفورد ولوكاكو“.