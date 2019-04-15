هل ينجح ميسي في كسر رقم سلبي لازمه لـ 5 مواسم في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه برشلونة الثلاثاء، فريق مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بحثًا عن تأكيد فوزه ذهابًا 1-0 وبلوغ نصف النهائي بعد غياب دام 3 مواسم سابقة، خرج خلالها الفريق من ربع النهائي.

ويعتبر اللقاء حسب صحيفة “ آس “ فرصة أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكسر رقم سلبي، حيث لم يسجل في لقاءات ربع النهائي منذ ذهاب موسم 2012-2013 أمام باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء خلال لقاء انتهى بالتعادل 2-2.

وفشل النجم الأرجنتيني خلال 5 مواسم متتالية في التسجيل خلال لقاءات ربع النهائي رغم كونه فاز باللقب موسم 2014-2015، وكان حاسمًا في لقاء نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني في الذهاب في الكامب نو بتسجيله هدفين.

وخلال المواسم الثلاثة الماضية فشل في التسجيل في ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وروما، وخرج برشلونة أمام الفرق الثلاثة.

ويعتبر النجم الأرجنتيني هداف دوري المجموعات برصيد 66 هدفًا أمام غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي سجل 61 هدفًا، ويبقى الأخير أكثر حسمًا منه في لقاءات خروج المغلوب.

وسجل رونالدو 64 هدفًا في لقاءات خروج المغلوب مقابل 42 هدفًا فقط لميسي، وهو ما يعطي للبرتغالي أفضلية، حيث توج ب5 ألقاب مقابل 4 لميسي.

ويحتل حاليًا النجم الأرجنتيني صدارة ترتيب الهدافين في دوري الأبطال ب8 أهداف، ويحتاج لتأكيد حضوره في اللقاءات الحاسمة بعدما سجل هدفين في دور الـ 16 أمام أولمبيك ليون.

ولم يسجل ميسي في لقاء الذهاب أمام مانشستر يونايتد، الذي سبق أن سجل في مرماه هدفين في النهائي مرتين 2009 و2011، وأمامه لقاء الإياب لكسر نحس ربع النهائي.