”معضلة“ في نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن ريكي بويغ، لاعب نادي برشلونة، يمثل معضلة للفريق؛ بسبب رفضه الخروج للإعارة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ”سبورت“، إلى أن الفريق مكتظ بلاعبي خط الوسط، كما أن اللاعب يلقى اهتمامًا كبيرًا من فالفيردي، المدير الفني للفريق، منذ أن بدأ التدريب مع الفريق الأول.

وظهر اللاعب بشكل مميز في مباراة الفريق الماضية ضد هويسكا، والتي شهدت مشاركة عدة وجوه صاعدة وانتهت بالتعادل السلبي في الدوري الإسباني.

وشددت الصحيفة على أنه في النادي لم يتضح بعد ما هو الخيار الأفضل للاعب.

Riqui Puig with an Iniesta-esque pass. This kid is special! pic.twitter.com/xleSRniVEZ — De ara Torres (@dearatorres) April 13, 2019

نجح اللاعب في تقديم 44 تمريرة ناجحة خلال 67 دقيقة، وكاد أن يصنع هدفًا بطريقة رائعة جدًا في الشوط الأول، إذ قدم كرة ساحرة لعثمان ديمبلي وجعله منفردًا بالحارس سانتاماريا الذي أنقذ فريقه من هدف محقق.

وبعد نهاية المباراة، أخذ ريكي بويغ حيزًا مهمًا من نقاش الإعلاميين، ليقترح فرانسيس أغيلار، الإعلامي الشهير في صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إعارته إلى ريال بيتيس أو أياكس أمستردام؛ لأن هذين الفريقين يلعبان بنفس أسلوب برشلونة، وهو ما يساعده على اكتساب شخصية أقوى باللعب دائمًا في الدرجة الأولى الإسبانية أو الهولندية، مع إمكانية المشاركة أوروبيًا، وعندما يعود إلى برشلونة يكون جاهزًا للاندماج في الفريق الأول الذي يبدو صعبًا جدًا عليه في الوقت الراهن.

وتحدث بويغ بعد مباراة هويسكا عن مستقبله وعن مدى تقبله لفكرة الإعارة، موضحًا: ”أريد الاستمرار مع برشلونة، هذا النادي هو حياتي ولو يعود القرار لي فسوف أستمر هنا لأطول فترة ممكنة“.

وأضاف: ”الإعارة؟ أريد الاستمرار مع برشلونة، لا أريد الخروج إطلاقًا، أريد البقاء، اللعب في الدوري الإسباني مع البارسا هو حلم، ليس كل لاعب يتخرج من لا ماسيا يستطيع المشاركة بشكل أساسي، أنا سعيد جدًا وأريد الاستمرار هنا“.

يذكر أن بويغ كان قد طُلب من قبل نادي أياكس في فترة إعارة ضمن اتفاقية التعاون المشتركة المنتظرة بين برشلونة والنادي الهولندي.