”معضلة“ في نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن ريكي بويغ، لاعب نادي برشلونة، يمثل معضلة للفريق؛ بسبب رفضه الخروج للإعارة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ”سبورت“، إلى أن الفريق مكتظ بلاعبي خط الوسط، كما أن اللاعب يلقى اهتمامًا كبيرًا من فالفيردي، المدير الفني للفريق، منذ أن بدأ التدريب مع الفريق الأول.

وظهر اللاعب بشكل مميز في مباراة الفريق الماضية ضد هويسكا، والتي شهدت مشاركة عدة وجوه صاعدة وانتهت بالتعادل السلبي في الدوري الإسباني.

وشددت الصحيفة على أنه في النادي لم يتضح بعد ما هو الخيار الأفضل للاعب.

Riqui Puig with an Iniesta-esque pass. This kid is special! pic.twitter.com/xleSRniVEZ

— De ara Torres (@dearatorres) April 13, 2019