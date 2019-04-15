أليكسيس سانشيز ضمن قائمة مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

شهدت قائمة مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة، التي كشف عنها سولشاير، المدير الفني ليونايتد، المسافرة إلى إسبانيا لملاقاة ”البلوغرانا“، غدًا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، تواجد التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم الفريق، والغائب عن المشاركة برفقة اليونايتد منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت بملعب أولد ترافورد، بفوز برشلونة بهدف دون مقابل، أحرزه لوك شاو بالخطأ في مرماه.

فيما سافر الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط الشياطين الحمر، برفقة الفريق، ليصبح متاحًا أمام سولشاير.

وجاءت القائمة المسافرة إلى مدينة برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: دي خيا، روميرو، غرانت.

خط الدفاع: دالوت، دارميان، يونغ، جونز، لينديلوف، روخو، سمولينغ، شاو.

في الوسط: ماكتوميناي، ماتيتش، فريد، بيريرا، بول بوغبا، لينغارد، خوان ماتا.

في الهجوم: مارسيال، سانشيز، لوكاكو، راشفورد.

يذكر أن لوك شاو لن يشارك في مباراة الغد بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، ليغيب بسبب قاعدة تراكم البطاقات.