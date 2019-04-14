بعد إصابة أنفه.. هكذا ظهر ميسي في تدريبات برشلونة استعدادًا لمانشستر يونايتد (فيديو)

ظهر ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، في حالة جيدة للغاية في تدريبات الفريق اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وحقق مانشستر يونايند الفوز ذهابًا بهدف نظيف.

وتسبب سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد بإصابة بالغة في أنف ميسي جراء احتكاك قوي، أدى إلى نزيف في وجه اللاعب الأرجنتيني.

كانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى إمكانية مشاركة ميسي أمام يونايتد إيابًا، مرتديًا قناعًا، غير أن حالة اللاعب في تدريبات اليوم لا توحي بذلك.

وحصل ميسي على راحة خلال مباراة برشلونة في الدوري الإسباني أمس ضد هويسكا، التي انتهت بالتعادل السلبي.