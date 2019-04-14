”يويفا“ يعلن حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأحد، الحكم الألماني فيليكس بريتش لإدارة مباراة برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة منافسه مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز النادي الكتالوني 1/0 على ملعب أولد ترافورد في مباراة الذهاب.

وفي آخر مباراة لبرشلونة تحت إدارة بريتش، البالغ من العمر 43 عامًا، فاز النادي الكتالوني 2/1 على أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي موسم 2015/2016.

وكان بريتش قد أدار مباراة ريال مدريد مع ضيفه أياكس أمستردام، في إياب دور الـ16، على ملعب سانتياغو برنابيو، والتي انتهت بفوز النادي الهولندي 4/1.

وسيدير الحكم الفرنسي كليمنت توربين مباراة يوفنتوس الإيطالي، وأياكس الهولندي في اليوم ذاته، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1 في هولندا.