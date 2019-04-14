كريس سمولينغ يكشف عن رد فعل ليونيل ميسي تجاهه بعد إصابة أنفه‎ (فيديو)

كشف كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رد فعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة، بعد تدخل الأول الخشن على نجم برشلونة.

وشهدت الدقيقة 29 من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، الأربعاء الماضي، لعبة هوائية مشتركة وتدخلًا خشنًا وعنيفًا من سمولينغ على ميسي، تسبب في إصابة ميسي في أنفه، حيث نزف النجم الأرجنتيني الدماء بغزارة.

قال سمولينغ في تصريحات صحيفة: ”لم أكن أدرك في ذلك الوقت أنني اصطدمت به هكذا، لكن بعد المباراة أجرينا محادثة قصيرة، تصافحنا وقال لي إنه يعلم أنها كانت حادثًا“.

????️ سمولينغ ( مان يونايتد ) : بعد الحادثة مع ميسي, تصافحنا و تحدثنا و يعلم أنها كانت حادثًا pic.twitter.com/xqqXrlF04c — FCB MEDIA (@FCBMediaUltra) ١٤ أبريل ٢٠١٩

وفاز برشلونة 1/0 على ملعب أولد ترافورد، على أن يتجدد اللقاء بين برشلونة ومانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو.

وفضل إرنسيتو فالفيردي مدرب برشلونة إراحة ميسي في مباراته مع هويسكا، أمس السبت، ليكون النجم الأرجنتيني بكامل الجاهزية أمام مانشستر يونايتد.