ماركو فيراتي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

حسم النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، مستقبله مع الفريق، مؤكدًا بقاءه الموسم المقبل.

وقال فيراتي عبر برنامج ”تيليفوت“: ”نعم سأكون في صفوف باريس الموسم المقبل، ولن يحدث شيء إذا رفضت إدارة النادي الاستغناء عنّي، لذا سأكون هنا في الموسم الجديد“.

وكان فيراتي قريبًا من الانتقال إلى برشلونة صيف العام 2017، وتوترت علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان، بسبب رغبته في الرحيل، كما تردد أن الإدارة لا تريد بقاءه بعد أخطائه أمام ريال مدريد في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ثم خروج الفريق من دوري الـ16 مجددًا الموسم الحالي أمام مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن فيراتي، البالغ من العمر 26 عامًا، انضم إلى باريس سان جيرمان العام 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، وينتهي عقده مع النادي الفرنسي العام 2021.

وعن الفشل المتكرر لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قال فيراتي: ”أنا محبط للغاية بسبب السيناريو الذي خرجنا به. إذا أُعيدت مباراة مانشستر يونايتد 10 مرات سنفوز بها 9 مرات“.

وتابع: ”ربما أكون غاضبًا أكثر من أي شخص آخر، لكن كرة القدم مثل الحياة، لا يمكن أن تمنحك كل شيء، ويجب أن نتطور. لا نحتاج لتعديلات عدة، لدينا مدرب رائع، وسان جيرمان يضم بين صفوفه اثنين من أفضل 4 لاعبين في العالم.. نيمار، وكيليان مبابي“

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، بعد أن خسر على أرضه 1/3 أمام مانشستر يونايتد، رغم فوز النادي الفرنسي 2/0 في إنجلترا.

كما تحدث فيراتي عن زميله نيمار وقال: ”نيمار عاش فترة صعبة بعد الإصابة التي أبعدته عدة أسابيع. كان يتمنى تأهلنا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن للأسف لم نقدم له هذه الهدية“.

وتابع ”مسيرتنا في الدوري الفرنسي هذا الموسم رائعة، لم نحسم اللقب بعد، لكننا نستحقه بجدارة“.

وختم اللاعب الإيطالي بالحديث عن علاقته مع مدربه الألماني فيراتي توماس توخيل وأوضح ”نتبادل الضحك، والمرح، ودخلنا سويًا عدة مراهنات“.