باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة ماركو فيراتي

أثبتت الفحوص الطبية إصابة ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان بالتواء في الكاحل، خلال الفوز الساحق لفريقه 9/0 على جانجون، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، أمس السبت.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، اليوم الأحد: “أظهرت الفحوص وجود التواء في الكاحل الأيسر دون أي إصابة أخرى”.

وأضاف: “سيخضع اللاعب لفحوص جديدة هذا الأسبوع، وسيساعد هذا في تحديد مدة الغياب عن اللعب”.

وترك فيراتي، لاعب منتخب ايطاليا، الملعب بعد 13 دقيقة؛ بعد أن دهس أحد لاعبي جانجون كاحله.

وسيحل باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، ضيفًا على مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، يوم 12 فبراير المقبل.

Voilà pourquoi on est en crise un pète à Marco et on est cuits. Le joueur est sorti en boitant, le staff n’a pas pris de risques. Au soins maintenant marcooo ???????? #psg #verratti pic.twitter.com/AEgZ0wLYfp

— Miloud KOTBI (@miloudkotbi) ١٩ يناير ٢٠١٩